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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 19 кременчужан інфікувалися коронавірусом, а одужало від хвороби 11 людей

Вчора, 21:39 Переглядів: 412

 

Сьогодні в місті випадків смерті не реєстрували

22 січня в місті зареєстрували 19 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 12 жінок віком від 24 до 75 років та 7 чоловіків віком від 31 до 91 року. Із вперше виявлених випадків захворювання 18 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один – лікується в інфекційному шпиталі, не вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 64 людини. За добу одужало 11 осіб.

Сьогодні в місті випадків смерті не реєстрували.

Загалом у Кременчуці налічують 18 595 хворих, одужало 17 639, померло 668.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус
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