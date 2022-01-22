Ще 19 кременчужан інфікувалися коронавірусом, а одужало від хвороби 11 людей

Вчора, 21:39 Переглядів: 412

Сьогодні в місті випадків смерті не реєстрували

22 січня в місті зареєстрували 19 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 12 жінок віком від 24 до 75 років та 7 чоловіків віком від 31 до 91 року. Із вперше виявлених випадків захворювання 18 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один – лікується в інфекційному шпиталі, не вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 64 людини. За добу одужало 11 осіб.

Сьогодні в місті випадків смерті не реєстрували.

Загалом у Кременчуці налічують 18 595 хворих, одужало 17 639, померло 668.