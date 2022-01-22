Фотофакт: на Київській маршрутка протаранила паркан (додано)

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 571

22 січня на вулиці Київській, поблизу «МакДональдзу», маршрутка протаранила паркан. Світлини ДТП виклали очевидці у соцмережах.

На місці події працює патрульна поліція. Аварія обійшлася без потерпілих.

За словами свідків, маршрутку «підрізав» автомобіль, який виїжджав з двору. Як повідомила патрульна поліція Кременчука, таку інформацію водій надав і правоохоронцям, проте наразі доказів цього немає.

Додано:

На водія патрульна поліція склала протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.