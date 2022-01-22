Чи можна оштрафувати жінку, яка ухиляється від постановки на військовий облік?

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 440

Чи можна оштрафувати жінку, яка ухиляється від постановки на військовий облік? На це питання відповів сам міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи скандальний наказ №313, підписаний колишнім очільником міністерства. Ним був затверджений розширений перелік жіночих професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, що передбачає обов’язкове взяття таких жінок на військовий облік. У Мінобороні обіцяють суттєво скоротити цей перелік.

У міністерстві підготували нову редакцію наказу

Ми ще напередодні Нового року писали про причини та правові підстави прийняття цього рішення Міноборони та припускали, що невдовзі новий міністр оборони змінить це абсурдне рішення, підписане колишнім керівником відомства Андрієм Тараном, через негативний суспільний резонанс та фактичну неможливість його виконання.

Варто нагадати, що майже одразу після оприлюднення цього наказу з переліком спеціальностей з’явилися законодавчі ініціативи щодо добровільності перебування жінок на військовому обліку. А заступник міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що перелік жіночих професій, які передбачають обов’язковість перебування на військовому обліку, невдовзі буде переглянутий. Про це ми писали вже після Нового року.

І от, нарешті, саме так і сталося. Увечері 21 січня на офіційному сайті Міноборони з’явилася інформація про те, що розроблена нова редакція наказу щодо взяття на військовий облік жінок, яку надіслали на погодження до Міністерства внутрішніх справ, СБУ та Служби зовнішньої розвідки. У повідомленні йдеться, що у новому «переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних» визначено лише 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття яких передбачає постановку на військовий облік. В оприлюдненому наприкінці минулого року наказі №313 мова йшла про 35 фахових напрямків та понад 200 спеціальностей! Отже, скорочення дуже суттєве.

- Це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі… Паралельно ми працюємо над вдосконаленням самої процедури постановки на облік. Все, що можна перевести в цифру, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно — буде зроблено. Цей процес вже запущено, - пояснив міністр оборони Олексій Резніков.

Остаточний перелік професій буде затверджено після погодження з іншими силовими відомствами. Попередньо у ньому залишаються спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

Зауважимо, що напередодні Президент України Володимир Зеленський відреагував на електронну петицію щодо скорочення списку професій для військового обліку жінок та звернувся до міністра оборони з проханням уточнити відповідний перелік.

Штрафувати не можна пробачити

Спробуйте самі поставити кому у цьому заголовку, прочитавши коментар Олексія Резнікова щодо ситуації із застосування штрафів до жінок, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони №313 від 11 жовтня 2021 року.

- Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік... Військовозобов’язаним людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими, — відзначив Олексій Резніков.

Зауважимо, що стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладання штрафу (від 510 до 1700 грн) за порушення правил військового обліку лише призовниками, військовозобов’язаними та резервістами. Жінки, які мають або отримали спеціальність чи професію, що включена до переліку спеціальностей, затверджених наказом №313, або новим наказам, який уточнить цей перелік, не стають військовозобов’язаними автоматично. Для цього вони мають спершу надати усі документи до ТЦК та СП (колишнього військкомату), підтвердити свою придатність до військової служби за станом здоров’я, і лише після цього їх можуть визнати військовозобов’язаними та взяти на військовий облік. До цього моменту жодну жінку притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП юридично неможливо. Саме це і пояснив міністр оборони Олексій Резніков.

У цьому можна переконатись й самим жінкам, якщо уважно прочитати зазначену статтю кодексу.

Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку – тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи можна проігнорувати постановку на військовий облік?

Саме таке питання можуть задати собі ті жінки, які мають спеціальності, що передбачають обов’язковість перебування на військовому обліку. Якщо такі жінки ніде не працюють і не є військовозобов’язаними – то фактично можуть. Але для тих, хто офіційно працевлаштований, це неможливо.

Поки вони не стали на військовий облік, їх керівників на роботі можуть притягнути до відповідальності за статтею 210-1 КУпАП – за порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку. Адже взяття на роботу співробітників, які мають перебувати на військовому обліку, але не стали на такий облік, складають ознаки такого правопорушення. А тут розміри штрафів значно вищі – від 1700 до 8500 грн. Отже, йти до ТЦК та СП (колишніх військкоматів) тим спеціалістам, професії яких будуть залишені у новому переліку, все ж доведеться. Проте поспішати це робити не варто – у наказі №313 термін взяття на військовий облік визначений до кінця 2022 року. Яким він буде в уточненому наказі, що наразі погоджується, та які спеціальності у ньому залишаться, ми вам обов’язково повідомимо.

Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію - тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.