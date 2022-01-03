Влада робить крок назад та хоче змінити правила військового обліку жінок

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 471

Оприлюднення наказу Міноборони, яким був затверджений розширений перелік жіночих професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, що передбачає обов’язкове взяття таких жінок на військовий облік, викликало вкрай негативний резонанс у суспільстві. Соцмережі вибухнули обуренням та глузуванням. Можновладці це усвідомили та вирішили заспокоїти суспільство. Що пропонується?

Що відбулось?

Нагадаєм, що 23 грудня минулого року ЗМІ оприлюднили наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 року №313, яким було затверджено розширений «Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних». У новому переліку виявилося більше сотні спеціальностей масових професій, представниці яких мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Це стосується усіх жінок віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Ми писали про особливості та правові підстави прийняття цього рішення Міноборони про що можна прочитати тут.

Майже одразу на сайті Президента України з’явилась електронна петиція щодо скасування наказу Міноборони №313, яка протягом кількох годин набрала більш як 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

Зваживши реальні можливості територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів) та військово-лікарняних комісій виконати такий величезний обсяг роботи протягом року та зрозумівши негативні наслідки виконання прийнятого рішення у теперішньому вигляді для рейтингу влади, її представники стали шукати шляхи заспокоєння громадськості. Першими відреагували представники законодавчої гілки влади.

Військовий облік для жінок на добровільних засадах

Вже 26 грудня у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №6482 «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Його ініціаторами стали 59 народних депутатів від парламентської монобільшості – партії «Слуга народу». У ньому пропонується нова редакція пункту 11 статті 1 закону, який визначає правові підстави взяття жінок на військовий облік. Зауважимо, що чинна редакція цього пункту була встановлена змінами до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», внесеними парламентом 30.03.2021 року (закон №1357-ІХ).

Наразі пункт 11 статті 1 виглядає так:

«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних».

У законопроєкті пропонується наступна редакція:

«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних».

Отже, народні депутати пропонують залишити обов’язковість перебування на військовому обліку тільки для жінок-медиків, а усім іншим, спеціальності яких є у переліку наказу Міноборони №313, пропонується ставати на військовий облік на добровільних засадах. У пояснювальній записці до цього законопроєкту необхідність зміни редакції чинного закону обґрунтовується тим, що «взяття на військовий облік жінок на виконання Наказу у 2022 році не є можливим з огляду, зокрема, на кадрове забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки». Другою причиною, на яку вказують парламентарі та яка турбує їх, мабуть, більше за першу те, що «це спричинить накладання штрафів на жінок, що не змогли вчасно стати на військовий облік, та, відповідно, виникнення зайвої соціальної напруги й формування негативного ставлення до військового обов’язку».

Ініціатори законопроєкту прогнозують, що його ухвалення «сприятиме вдосконаленню порядку взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних та зменшенню навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки».

Реакція Міністерства оборони

Нагадаємо, що наказ №313, який розширює перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, набрав чинності 17 грудня після реєстрації в Мінюсті, але підписаний він був колишнім міністром оборони Андрієм Тараном ще 11 жовтня - напередодні його звільнення з посади.

Але відповідальність за його наслідки, у тому числі й негативний резонанс у суспільстві, лягає на теперішнє керівництво Міноборони, що обумовило його швидку реакцію. Напередодні Нового року заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Фейсбуці. запевнила, що «протягом 2022 року Генеральний штаб розробить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним». За її словами, «будуть переглядатися вже чинні норми» та «зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати цей процес».

Як можна перевести в онлайн формат процес проходження військово-лікарняної комісії для визначення придатності жінок для проходження військової служби, що є обов’язковою уvовою для постановки на військовий облік, Ганна Маляр не пояснила.

Водночас Міноборони пообіцяло змінити правила військового обліку для жінок, зокрема скасувати для жінок штрафи за їх порушення. Про це міністерство повідомило у відповіді на запит РБК-Україна. У ній йдеться про те, що «проведено аналіз ймовірних ускладнень, що можуть негативно вплинути на роботу районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через надмірну кількість звернень щодо постановки на військовий облік». Міноборони звернулось до інших силових структур з пропозицією до 6 січня надати пропозиції щодо зміни переліку спеціальностей, за якими жінки беруться на військовий облік, можливості добровільної постановки на військовий облік представниць окремих професій та щодо застосування електронної системи взяття на військовий облік. Отже, роботу щодо внесення змін до правил військового обліку та переліку спеціальностей в Міноборони намагаються зробити якомога швидше.

Нагадаємо, що за чинним законодавством за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. Розмір штрафу, що накладається на військовозобов’язаного – від 850 до 1700 грн, а на керівника підприємства, установи чи організації, з вини якого були порушені правила військового обліку – від 5100 до 8500 грн.