Військовий облік жінок: кого з них та коли це торкнеться

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Міноборони значно розширило перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, який передбачає обов’язкове взяття жінок на військовий облік. Тобто ті жінки, що мають такі спеціальності, можуть стати військовозобов’язаними. Після оприлюднення наказу соцмережі вибухнули обуренням та глузуванням. Наш кореспондент розбирався у цьому питанні.

Що змінилось?

17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 року №313, яким затверджено новий, суттєво розширений «Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних». Цей наказ був виданий на виконання вимог прикінцевих та перехідних положень Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку», ухваленого парламентом 30 березня поточного року.

У новому переліку більше сотні спеціальностей, повний список яких можна подивитись ТУТ . Серед них масові професії: бухгалтери, діловоди, рекламники, журналісти, фотографи, програмісти, юристи, музиканти, тренери, соціальні працівники, працівники ресторанного та готельного бізнесу, менеджери, керівники різних напрямків та навіть зварники й маляри... Раніше також був такий перелік, затверджений ще у 1994 році, але він був значно меншим – на військовий облік бралися переважно жінки із медичними спеціальностями та зв’язківці.

Особливість теперішньої ситуації ще й у тому, що наразі в Україні особливий стан, під час якого військовозобов’язані перебувають на військовому обліку до досягнення 60-річного віку, а жінки беруться на військовий облік на тих же підставах, що й чоловіки. Тобто також до досягнення 60-річного віку. Тим жінкам, які мають професії чи спеціальності, що включені до цього переліку, та які за станом здоров’я будуть визнані придатними до проходження військової служби, треба стати на військовий облік до кінця 2022 року.

Зважаючи на великий суспільний резонанс, який викликало оприлюднення цього наказу Міноборони, вчора у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, якому підпорядковані усі територіальні ЦК та СП (колишні військкомати), провели брифінг щодо роз’яснень наказу №313. Якщо не вдаватися до деталей, то склалось загальне враження, що військові посадовці ще й самі не до кінця знають, як буде проводитись ця робота. Це можна зрозуміти, адже наказ щойно оприлюднений і у ньому доручається Головнокомандувачу Збройних Сил України «забезпечити у шестимісячний строк з дня набрання чинності цього наказу приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим наказом».

Тож, Кременчуцький районний ТЦК та СП, як і усі інші колишні військкомати, ще не отримали відповідних роз’яснень та інструкцій про те, яким чином та кого саме із жінок, що мають спеціальності, вказані у наказі №313, ставити на військовий облік. Саме цим можна пояснити, що усі посадовці, що наразі займаються військовим обліком, відмовились давати роз’яснення з цього питання нашому виданню – вони ще самі нічого не знають та очікують роз’яснень від вищого командування.

Навіщо це зробили?

Радниця міністра оборони Наталія Воронкова пояснила розширення кількості військовозобов’язаних жінок тим, щоб у разі мобілізації під час введення військового стану був більший вибір потрібних спеціалістів для поповнення військ.

- Це просто потихеньку, про всяк випадок, готуємося до найгіршого розвитку подій, - пояснила вона.

На брифінгу в Командуванні Сухопутних військ розширення переліку спеціальностей для жінок у наказі №313 пояснили загостренням ситуації на кордоні з Росією та можливістю широкомасштабного наступу російських військ на Україну. Щоправда, жінок заспокоїли тим, що поки їх лише беруть на військовий облік, а не призивають на військову службу.

- Тільки при крайній потребі такі військові спеціалісти-жінки будуть використані на військовій службі - у разі введення воєнного стану та в особливий період під час мобілізації, - пояснив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Роман Горбач.

А Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що видання наказу №313 було необхідно, щоб порахувати кількість жінок, яких можна використати під час захисту держави, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

- Назріла необхідність створення такого документа, який дозволяв би нам, військовим, бачити жінок, яких можливо використовувати під час захисту нашої держави. Тому народився цей указ, трохи більш ніж 100 спеціальностей туди «вбили»... Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти у військкомат, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре, - пояснив генерал.

Чи законне видання такого наказу Міноборони? Стаття 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначає:

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Отже, цілком законне.

А чи реально його виконати?

Досить скептично про наказ Міноборони №313 висловився колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко.

- Мобілізація на протидію ворогові потрібна, в тому немає сумніву. Але, розуміючи масштаби цієї роботи, можу сказати: на виконання наказу потрібно років півтора-два, як мінімум, і це в мирних умовах, і коли військомати в кожному районі. А зараз, у стані війни, на фоні децентралізації (зі згортанням мережі держадміністрацій і військоматів), на фоні депрофесіоналізації владних органів та ще й пандемії (коли поліклініки й лікарі, які мали б перевіряти взятих на облік, й без того перевантажені боротьбою з ковідом) – це завдання є практично непідйомним. Чи розуміли це автори – розробники наказу (Міноборони, МВС, СБУ, СЗР) і Мін'юст, який його завізував? Чи всі фактори і наслідки вони врахували? Не певен, - написав на своїй сторінці у фейсбуці Анатолій Гриценко.

Автор цієї статті колись сам мав справу з військовим обліком, перебуваючи на посаді начальника відділення військового обліку одного з районних військкоматів. У 2017 році ми займались схожою справою – поновлювали на військовому обліку тих, хто був з нього знятий за віком (по досягненню 45-50 років). На роботу по постановці на військовий облік усіх чоловіків, які не досягли 60-ти річного віку, тоді були витрачені величезні зусилля, ресурси та час. Ми цим займалися більше року. Чи збільшився після цього мобілізаційний ресурс? Формально так - кількість у звітах зросла десь на чверть. Насправді ж майже нічого не змінилось. Адже на військовому обліку було поновлено чоловіків у віці 55-59 років, більшість з яких ані за фізичним, ані за моральним станом у разі потреби не могли бути призвані на військову службу.

Варто зауважити, що робота, яку мають виконати по постановці на військовий облік жінок за розширеним переліком, значно масштабніша та складніша, ніж та, яку ми виконували тоді. По-перше, кількість таких жінок буде більшою – за попередніми оцінками, майже половина жінок, що працює, потрапляє до цього списку. По-друге, якщо чоловіків чотири роки тому лише поновлювали на військовій службі, тобто в архівах військкоматів були на них відповідні військово-облікові документи, то наразі треба буде ставити на військовий облік жінок, які взагалі не розуміють, що це таке. По-третє, ставити на військовий облік на підставі відповідної військово-облікової спеціальності можна лише жінок, придатних до військової служби за станом здоров’я. А це визначає не довідка від сімейного лікаря, а військово-лікарняна комісія. Пройти такі комісії протягом року величезній кількості жінок, що підлягають постановці на військовий облік, просто фізично неможливо.

Отже, до наказу №313, який, до речі, підписав ще старий міністр оборони Андрій Таран, новий міністр оборони Олексій Резніков може внести відповідні корективи, коли усвідомить усі проблеми з його виконанням. Можливо, навіть ініціює внесення змін до законодавства. Адже багато спеціальностей із зазначеного переліку можна виключити - потреба брати на військовий облік жінок у віці після 55, та й після 50 років досить сумнівна, а ще й варто звертати увагу на наявність малолітніх дітей тощо. Тож, жінкам не варто передчасно переживати. Шляхом роз’яснень чи змін до нормативних документів кількість жінок, які мають стати на військовий облік, буде зменшена багаторазово.

До речі, у прикінцевих та перехідних положеннях Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку», на підставі яких виданий наказ Міноборони №313, Кабміну доручається лише «забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, а також прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону». Міністерство оборони з прийняттям таких актів явно перестаралось.

Чи будуть жінок призивати на військову службу?

Відповідно до статті 12 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

Проте на брифінгу начальник управління персоналом штабу Командування Сухопутних військ Роман Горбач пояснив, що «постановка на військовий облік жінок-військовозобов’язаних – це не призов на військову службу. Це абсолютно різні категорії, і наразі ніхто нікого без згоди на військову службу не призиває».

На військову службу військовозобов’язаних жінок, як і чоловіків, можуть призвати лише під час введення воєнного стану чи проведення мобілізації в особливий період.

За порушення правил військового обліку можуть покарати

Для тих жінок, що підпадають під перелік наказу №313 та мають стати на військовий облік протягом року, варто знати, що за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність – їх можуть оштрафувати. І розмір цих штрафів значно збільшений законом від 30.03.2021 року. При цьому, штрафувати можуть не лише жінок, а й керівників підприємств, де вони працюють, в обов’язках яких є контроль за станом військового обліку працівників.

Штраф можуть накладати керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військові комісари). Розмір штрафу, що накладається на військовозобов’язаного – від 850 до 1700 грн, а на керівника підприємства, установи чи організації, з вини якого були порушені правила військового обліку – від 5100 до 8500 грн. Тож роботодавець має проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які приймаються на роботу чи вже працюють на підприємстві, стали на військовий облік.

Для постановки на військовий облік потрібні паспорт, ідентифікаційний код та їх копії, два фото, документи про освіту (отриману спеціальність), довідка з місця роботи, свідоцтва про одруження та про народження дітей, та рішення військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.

Нагадаємо, що процедура масової постановки на військовий облік жінок, спеціальність яких підпадає під перелік наказу Міноборони №313, поки не визначена. І це жінкам потрібно зробити до кінця наступного року, то ж час ще є.