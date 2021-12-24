У Полтаві чоловік, який знущався над матір'ю, напав на поліцейських

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 439

23 грудня у Полтаві на вулиці Героїв Сталінграда місцевий чоловік напав на поліцейських, які прибули на виклик про домашнє насильство.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, він розпилив сльозогінний засіб «Кобра» в обличчя двом поліцейським, чим спричинив їм хімічні опіки очей.

Нападником виявився 38-річний полтавець, який неодноразово вчиняє домашнє насильство відносно своєї матері 73 років. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, за домашнє насильство кривднику вручили тимчасовий заборонний припис.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Зараз вирішують питання про повідомлення полтавцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення судом вини чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.