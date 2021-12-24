З нового року збільшиться тариф на виробництво тепла для КремТЕЦ: рішення НКРЕКП

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 603 Коментарів: 1

Це — лише частина тарифу на опалення та гарячу воду

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 22 грудня ухвалила нові тарифи на виробництво теплової енергії на 2022 рік низці ліцензіатів, серед яких і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Як зростуть тарифи на виробництво теплової енергії від КремТЕЦ (за 1 Гкал):

для потреб населення — 1008,45 грн (проти 976,68 грн — тарифу на виробництво, що діє зараз) — зростання на 3,3%;

для потреб релігійних організацій — 1983,28 грн (проти 1906,83 грн) — зростання на 4%;

для потреб бюджетних організацій — 1991,69 (проти 1915, 56) — зростання на 6,2%;

для інших споживачів — 3396,44 (проти 3233,26) — зростання на 5%.

НКРЕКП затверджує тарифи на виробництво ліцензіатам щороку — і вони є основною складовою кінцевого тарифу на централізоване опалення та гарячу воду, за якими ці послуги надаються споживачам. Кінцеві тарифи (з урахуванням плати за транспортування та постачання) затверджує КремТЕЦ виконком Кременчуцької міської ради. Але рішення НКРЕКП означає, що з нового року ці кінцеві тарифи знову підвищаться, наскільки — покажуть майбутні розрахунки.

Довідково: НКРЕКП двічі коригувала (за фактом збільшувала) тарифи на виробництво КремТЕЦ у 2021 році — і слідом за цим кінцеві тарифи для споживачів збільшував виконком. Востаннє — з 13 грудня. Суттєво подорожчали тарифи для так званих інших споживачів — це підприємці та бізнес. Для населення тариф (у платіжках) не збільшується — відповідно до Меморандуму взаєморозуміння між урядом, виробниками тепла та місцевим самоврядуванням, розцінки штучно тримають на рівні минулого року. Безплатного нічого не буває. Доплачує за це місцевий бюджет (тобто ми самі — з іншої кишені, податків). На так звану різницю в тарифах у 2022 році в бюджет Кременчука заклали 280,9 млн грн.