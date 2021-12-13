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Топ новина, Кременчук, Споживач

«Будуть вирізати батареї»: на скільки відсьогодні подорожчало опалення для бізнесу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 578 Коментарів: 1

 

Нові тарифи вводяться в дію з 13 грудня

Сьогодні, 13 грудня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про нові тарифи на опалення для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Як повідомили під час засідання виконкому, коригуються ухвалені напередодні опалювального сезону тарифи (встановлені рішенням виконкому 25.10.21 р.). Причина в тому, що Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скоригувала тарифи на виробництво для КремТЕЦ. Річ у тім, що у попередньому варіанті тарифів (від 25.10.21 р.) була врахована нижча ціна газу, ніж та, що вже діяла фактично. Такі пояснення звучали й на слуханнях, які КремТЕЦ провела онлайн до ухвалення рішення виконкомом.

Для населення тариф (у платіжках) не зміниться — він залишиться на тому ж рівні, що й зараз. Різницю компенсуватиме бюджет.

Найсуттєвіше - на 71% - зростуть тарифи для так званих «інших споживачів» - а це весь бізнес та підприємці. Вартість однієї гігакалорії сягне 6442,2 грн.

Нові тарифи КремТЕЦ у порівнянні з діючими

Тарифи на теплову енергію (з ПДВ)

Категорія споживачів

Тариф до 13.12.21, грн/Гкал

Новий тариф, з 13.12.21 грн/Гкал

Різниця, грн

Різниця, %

населення

2094,29

2104,03

9,74

0,50%

релігійні організації

3808,33

4143,43

335,1

8,80%

бюджетні установи

3435,42

3776,17

343,75

9,90%

інші споживачі

3765,41

6442,2

2676,79

71,00%

Тарифи на гарячу воду (за 1 куб. м, з ПДВ)

Категорія споживачів

Чиний тариф

Новий тариф

Різниця, грн

Різниця, %

населення

119,81

120,31

0,5

0,40%

бюджетні установи

188,21

205,57

17,36

9,20%

інші споживачі

205,03

341,54

136,51

66,60%
- Люди тепер просто будуть вирізати батареї з таким тарифом. Ви уявляєте, що таке для бізнесу ця ціна тепла? - так прокоментував мер Віталій Малецький ухвалення даного рішення. Але акцентував увагу на тому, що зросла ціна газу — і для юросіб вона змінюється фактично щомісяця. Отже, ймовірно, це не останнє «коригування».
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тарифи Кременчуцька ТЕЦ тепло опалення
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Коментарі: 1

3 956
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:16

Мало, надо больше за тепло и воду, и окна открывать, чтоб не жарко было- за все же заплачено!


3 0

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