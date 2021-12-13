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Надзвичайні новини, Культура, Топ-новость

Суд визнав реорганізацію бібліотек у Кременчуці незаконною

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 330

 

Деякі з приміщень уже виставили на аукціон

13 грудня в Полтавському окружному адміністративному суді відбулося судове засідання за участю представників сторін у справі за позовом депутата Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренка до Кременчуцької міської ради щодо реорганізації бібліотек у Кременчуці.

Як стало відомо ТЪ з власних джерел, суд ухвалив вступну та резолютивну частину рішення, яким визнав дії Кременчуцької міської ради протиправними, та скасував рішення від 30 червня та 18 серпня, тим самим визнав реорганізацію бібліотек незаконною.

У міської влади є 30 днів на те, щоб подати апеляцію.

Колишнє приміщення бібліотеки на Першому Занасипі продадуть через аукціон

Нагадаємо, що у зв'язку з реорганізацією бібліотек у місті, закрили чи реорганізували кілька бібліотек, в тому числі бібліотеку на Першому Занасипі. ТелеграфЪ цікавився у міського голови, що буде з приміщенням, адже на території бібліотеки під час виборів проходило голосування, а повертати під час карантину до садочку - недоцільно.  15 жовтня бібліотекарі працювали останній день. До цього часу вони вивезли весь книжковий фонд з бібліотеки, а також меблі. З приміщення навіть встигли прибрати вивіску, не залишивши жодної згадки про єдиний культурний осередок мікрорайону. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: реорганізація бібліотеки суд
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