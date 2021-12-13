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«Не пройти, не проїхати, ще й дівчат наших позабирали»: як знак біля патрульної довів до турків

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 624

  

На засіданні виконкому Кременчуцької міської ради погодили продовження розміщення соціальної реклами

Розглядаючи питання про продовження розміщення соціальної реклами біля патрульної поліції міський голова Кременчука згадав, що зараз вивчає турецьку мову.

- Чому він восьмикутником? Якщо старт, то дозвільний знак. Восьмикутник в усіх країнах означає знак «Стоп». Він єдиний, який має восьмикутну форму, - сказав Віталій Малецький на засіданні виконкому.

 

За словами міського голови, знаки мають унікальну форму і якщо його заліпить снігом, то трактуватимуть його як знак «Стоп» - не можна на території патрульної поліції.

- Тут треба порадити патрульній поліції замінити знак. У деяких країнах пишуть слово «Dur», який турецькою означає стоп. Зараз вчу турецьку мову. Часто спілкуємося з представниками компанії забудовника, - додав міський голова Віталій Малецький.

Представник виконкому Костянтин Терещенко зауважив, що турки заполонили Кременчук.

- Не пройти, не проїхати, ще й дівчат наших позабирали красивих, - повідомив Костянтин Терещенко.

Нагадаємо, що у Кременчуці зараз турецька компанія будує міст через Дніпро. Оскільки наше місто через будівництво мосту зараз тісно співпрацює з Туреччиною, у Кременчука може з'явитися місто-побратим з Туреччини.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Віталій Малецький Туреччина патрульна поліція будівництво міст
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