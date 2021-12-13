«Не пройти, не проїхати, ще й дівчат наших позабирали»: як знак біля патрульної довів до турків

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 624

Розглядаючи питання про продовження розміщення соціальної реклами біля патрульної поліції міський голова Кременчука згадав, що зараз вивчає турецьку мову.

- Чому він восьмикутником? Якщо старт, то дозвільний знак. Восьмикутник в усіх країнах означає знак «Стоп». Він єдиний, який має восьмикутну форму, - сказав Віталій Малецький на засіданні виконкому.

За словами міського голови, знаки мають унікальну форму і якщо його заліпить снігом, то трактуватимуть його як знак «Стоп» - не можна на території патрульної поліції.

- Тут треба порадити патрульній поліції замінити знак. У деяких країнах пишуть слово «Dur», який турецькою означає стоп. Зараз вчу турецьку мову. Часто спілкуємося з представниками компанії забудовника, - додав міський голова Віталій Малецький.

Представник виконкому Костянтин Терещенко зауважив, що турки заполонили Кременчук.

- Не пройти, не проїхати, ще й дівчат наших позабирали красивих, - повідомив Костянтин Терещенко.

Нагадаємо, що у Кременчуці зараз турецька компанія будує міст через Дніпро. Оскільки наше місто через будівництво мосту зараз тісно співпрацює з Туреччиною, у Кременчука може з'явитися місто-побратим з Туреччини.