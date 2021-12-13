«Не пройти, не проїхати, ще й дівчат наших позабирали»: як знак біля патрульної довів до турків

На засіданні виконкому Кременчуцької міської ради погодили продовження розміщення соціальної реклами
Розглядаючи питання про продовження розміщення соціальної реклами біля патрульної поліції міський голова Кременчука згадав, що зараз вивчає турецьку мову.
За словами міського голови, знаки мають унікальну форму і якщо його заліпить снігом, то трактуватимуть його як знак «Стоп» - не можна на території патрульної поліції.
Представник виконкому Костянтин Терещенко зауважив, що турки заполонили Кременчук.
Нагадаємо, що у Кременчуці зараз турецька компанія будує міст через Дніпро. Оскільки наше місто через будівництво мосту зараз тісно співпрацює з Туреччиною, у Кременчука може з'явитися місто-побратим з Туреччини.
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