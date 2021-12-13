Ще одна «швидка» на Полтавщині опинилась у пастці: допомогли рятувальники

В ніч на 13 грудня поблизу с. Овсюки Лубенського району автомобіль швидкої допомоги під час розвороту провалився передньою віссю у відчинений водопровідний люк. О 00.48 медики звернулися за допомогою до рятувальників.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, рятувальники з 21-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце події та за допомогою буксирного тросу звільнили автомобіль.
Нагадаємо, що 11 грудня рятувальники витягали карету швидкої медичної допомоги з багнюки під Полтавою.
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