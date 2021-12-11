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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині «швидкій» знадобилася допомога рятувальників

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 18

 

Карету швидкої медичної допомоги витягали з багнюки

На Полтавщині «швидкій» самій знадобилася допомога – автівка потрапила «у пастку» багнюки. Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС України у Полтавській області.

11 грудня до служби порятунку «101» звернулися працівники медичної служби «103», які їхали на терміновий виклик. Карета швидкої медичної допомоги застрягла поблизу с. Лозівка Полтавського району та не могла самостійно з’їхати з ґрунтової дороги.

Рятувальники з 2-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин Полтави відгукнулися на заклик та за допомогою пожежних автомобілів відбуксирували автомобіль швидкої допомоги з ґрунтової дороги на проїжджу частину з асфальтним покриттям.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: швидка допомога застрягла рятувальники
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