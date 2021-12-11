Як бездомний сліпий пес з Полтавщини мігрував до Великобританії

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 242

Як бездомний сліпий пес з Полтавщини мігрував до Великобританії, розповіли на сайті ІРТ .

Майже рік тому незрячого, худого та напівмертвого собаку на вулицях Гребінки знайшли волонтери. Вочевидь, господарі викинули його через те, що він став старим та осліп. Пес харчувався сміттям та побутовими відходами, які міг знайти на смітниках.

Собаку назвали Степаничем. Його лікували в одній з ветеринарних клінік Полтави, де він й знаходився більше пів року на перетримці. Пса возили до офтальмолога у Київ, але лікар діагностував катаракту, яку неможливо вилікувати.

«Опікуни» собаки розуміли, що йому важко буде знайти родину, яка захоче про нього дбати. Адже кому потрібен старий сліпий пес?

Але Степаничу посміхнулася удача – його фото в інтернеті побачило подружжя з Единбурга, столиці Шотландії. Кара і Вільям на перевезення Степанича до Великобританії не пожаліли 800 фунтів стерлінгів.

Зооволонтер Наталія Оскар, яка доглядала за Степаничем, каже, що за ці гроші родина могла купити породисте цуценя, але обрали саме його:

- Ще рік тому ця тваринка блукала виснажена містом Гребінка, він був дуже виснажений. Зовсім сліпий, він не бачив, куди йде, його могла збити машина. Він їв сміття, тому що у його шлунку були сміттєві пакунки. Собака, яка вчора помирала на вулиці в м. Гребінка, зараз живе у Великій Британії, у Шотландії. У двоповерховому будинку, в гарній сім’ї. Хлопчик кладе голову йому на «плечі» і каже my friend, що означає «мій друг».

Тепер Степанича звуть Фреді, і в своїй новій родині він не просто пес, а член сім’ї.