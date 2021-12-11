Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ

Як бездомний сліпий пес з Полтавщини мігрував до Великобританії

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 242

 

Нові господарі не пожаліли заплатити 800 фунтів стерлінгів за перевезення чотирилапого до іншої країни

Як бездомний сліпий пес з Полтавщини мігрував до Великобританії, розповіли на сайті ІРТ.

Майже рік тому незрячого, худого та напівмертвого собаку на вулицях Гребінки знайшли волонтери. Вочевидь, господарі викинули його через те, що він став старим та осліп. Пес харчувався сміттям та побутовими відходами, які міг знайти на смітниках.

Собаку назвали Степаничем. Його лікували в одній з ветеринарних клінік Полтави, де він й знаходився більше пів року на перетримці. Пса возили до офтальмолога у Київ, але лікар діагностував катаракту, яку неможливо вилікувати.

«Опікуни» собаки розуміли, що йому важко буде знайти родину, яка захоче про нього дбати. Адже кому потрібен старий сліпий пес?

Але Степаничу посміхнулася удача – його фото в інтернеті побачило подружжя з Единбурга, столиці Шотландії. Кара і Вільям на перевезення Степанича до Великобританії не пожаліли 800 фунтів стерлінгів.

Зооволонтер Наталія Оскар, яка доглядала за Степаничем, каже, що за ці гроші родина могла купити породисте цуценя, але обрали саме його:

- Ще рік тому ця тваринка блукала виснажена містом Гребінка, він був дуже виснажений. Зовсім сліпий, він не бачив, куди йде, його могла збити машина. Він їв сміття, тому що у його шлунку були сміттєві пакунки. Собака, яка вчора помирала на вулиці в м. Гребінка, зараз живе у Великій Британії, у Шотландії. У двоповерховому будинку, в гарній сім’ї. Хлопчик кладе голову йому на «плечі» і каже my friend, що означає «мій друг».

Тепер Степанича звуть Фреді, і в своїй новій родині він не просто пес, а член сім’ї.

2
Автор: Катерина Турубара Джерело відео: ІРТ
Теги: собака врятували
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх