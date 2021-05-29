У Кременчука може з'явитися місто-побратим з Туреччини

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 556

У Кременчука може з'явитися місто-побратим з Туреччини, оскільки наше місто через будівництво мосту зараз тісно співпрацює з Туреччиною. Інформацію повідомили на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький зауважив, що зараз розглядають питання про встановлення двосторонніх зв'язків із одним із міст Туреччини. Зараз турецькі будівельники будують новий міст через Дніпро.

Новим містом-побратимом може стати Анталія, яка схожа на Кременчук за кількістю населення.