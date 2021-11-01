Колишнє приміщення бібліотеки на Першому Занасипі продадуть через аукціон

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Приміщення бібліотеки на Першому Занасипі виставлять на аукціон. Кімнати розміром 254,7 кв м. розміщені за адресою вул. Велика набережна, буд. 17. Відповідний проєкт рішення «Про виключення з Переліку другого типу та включення до Переліку першого типу об’єкту оренди, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади» опублікований на сайті мерії Кременчука.

Депутати мають розглянути на сесії питання про передачу комунального майна нежитлового приміщення.

Зараз приміщення включено до Переліку другого типу на підставі рішення Кременчуцької міської ради «Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, затвердження примірного договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Кременчука, укладення та продовження договорів оренди без аукціону» і воно було в оренді у комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

- Після повернення зазначеного об’єкту з оренди вважаємо за доцільне виключити його з Переліку другого типу та включити до Переліку першого типу, щоб мати можливість передати його в оренду шляхом проведення аукціону, забезпечивши додаткові надходження до місцевого бюджету, - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що у зв'язку з реорганізацією бібліотек у місті, закрили чи реорганізували кілька бібліотек, в тому числі бібліотеку на Першому Занасипі. ТелеграфЪ цікавився у міського голови, що буде з приміщенням, адже на території бібліотеки під час виборів проходило голосування, а повертати під час карантину до садочку - недоцільно.

15 жовтня бібліотекарі працювали останній день. До цього часу вони вивезли весь книжковий фонд з бібліотеки, а також меблі. З приміщення навіть встигли прибрати вивіску, не залишивши жодної згадки про єдиний культурний осередок мікрорайону.