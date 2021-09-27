«Бібліотека була культурним центром Занасипу, а зараз звідти виносять книги»

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 541

У зв’язку з реорганізацію та скороченням кількості бібліотек прибирають бібліотеку й на Першому Занасипу. Мешканці Першого Занасипу поділилися з «Телеграфом», що бібліотека – єдиний культурний осередок у спальному мікрорайоні.

- Бібліотека була культурним центром Занасипу, а зараз звідти виносять книги… Ще одна бібліотека знаходиться у школі, але нею користуються школярі. Куди мені з коляскою йти? А так все поруч, - розповіла мешканка району.

За її словами, бібліотекарі проводили культурні заходи поблизу своєї території. Гуртували діток, разом читали книжки на вулиці.