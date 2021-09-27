«Бібліотека була культурним центром Занасипу, а зараз звідти виносять книги»

У зв’язку з реорганізацію та скороченням кількості бібліотек прибирають бібліотеку й на Першому Занасипу. Мешканці Першого Занасипу поділилися з «Телеграфом», що бібліотека – єдиний культурний осередок у спальному мікрорайоні.
За її словами, бібліотекарі проводили культурні заходи поблизу своєї території. Гуртували діток, разом читали книжки на вулиці.
- На попередньому засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький повідомив, що приміщення комунальне. Телеграф цікавився де будуть голосувати виборці мікрорайону, адже із садочку дільницю перевели до бібліотеки, де попередньо зробили ремонт.
Чітких планів щодо приміщення бібліотеки немає. Адже виборча дільниця має залишитися. Зараз підписують документ за суб’єктами за якими закріплені виборчі дільниці, щоб перевірити готовність. Приміщення комунальне й надалі використовуватиметься містом для розміщення наших суб’єктів, чи то медичних, чи то інше, - відповів міський голова.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.