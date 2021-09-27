Національна поліція шукатиме зниклих дітей спільно з Мінцифри та мережею Facebook

За допомогою AMBER Alert користувачі Facebook у своїй стрічці новин зможуть побачити фотографію дитини та контакти, за якими можна повідомити, якщо її бачили
У разі зникнення дитини Facebook поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де його/її бачили востаннє, повідомила 22 вересня пресслужба Мінцифри.
Емілі Вачер, керівниця відділу довіри та безпеки Facebook, зазначає, що для компанії безпека спільноти — понад усе:
Ігор Клименко, Голова Національної поліції України, сказав:
Він додав, що цей цифровий інструмент надсилає сповіщення тільки тим людям, які знаходяться неподалік від місця зникнення дитини. Проєкт покликаний об’єднати зусиль поліції та всієї Facebook-спільноти заради однієї мети – врятувати дитину від можливої небезпеки.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що AMBER Alert - це спеціальна система оперативних оповіщень про зниклих у певній місцевості дітей. За допомогою AMBER Alert користувачі Facebook у своїй стрічці новин зможуть побачити фотографію дитини та куди звернутися, якщо її бачили. Як показує світовий досвід, вчасне повідомлення про зникнення допомагає місцевій громаді активно долучитися до пошуку.
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