Національна поліція шукатиме зниклих дітей спільно з Мінцифри та мережею Facebook

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 432

За допомогою AMBER Alert користувачі Facebook у своїй стрічці новин зможуть побачити фотографію дитини та контакти, за якими можна повідомити, якщо її бачили

У разі зникнення дитини Facebook поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де його/її бачили востаннє, повідомила 22 вересня пресслужба Мінцифри.

Емілі Вачер, керівниця відділу довіри та безпеки Facebook, зазначає, що для компанії безпека спільноти — понад усе:

- Україна — одна з країн, у якій Facebook запускає AMBER Alert. Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з Міністерством цифрової трансформації та Національною поліцією України й робимо систему, яка допомагає дітям та їхнім сім’ям, доступною для українців. Коли зникає дитина, найважливіше, що ми можемо зробити, — якомога швидше поінформувати про це громадськість, — сказала вона.

Ігор Клименко, Голова Національної поліції України, сказав:

- Скільки щодня вам приходить сповіщень на телефон? 10-20-50? Але в кожного є свої особливі повідомлення, на які реагують миттєво. І я прошу вас додати в список таких AMBER Alert – сервіс Facebook, який повідомляє про зникнення дітей.

Він додав, що цей цифровий інструмент надсилає сповіщення тільки тим людям, які знаходяться неподалік від місця зникнення дитини. Проєкт покликаний об’єднати зусиль поліції та всієї Facebook-спільноти заради однієї мети – врятувати дитину від можливої небезпеки.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що AMBER Alert - це спеціальна система оперативних оповіщень про зниклих у певній місцевості дітей. За допомогою AMBER Alert користувачі Facebook у своїй стрічці новин зможуть побачити фотографію дитини та куди звернутися, якщо її бачили. Як показує світовий досвід, вчасне повідомлення про зникнення допомагає місцевій громаді активно долучитися до пошуку.