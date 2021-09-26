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Кременчук, Культура

Кременчужани кували собі щастя у парку Придніпровський

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 484

 

Кожен міг себе відчути ковалем та дізнатися таємниці від майстрів

Сьогодні, 26 вересня, у Кременчуці триває святкування Дня міста. В рамках святкування відбувся майстер-клас від коваля Олександра Шкурапета. 

Одне з найдавніших ремесел - ковальство - має багаті традиції. На перший погляд, за чарами стоять роки навчання традиціям кування, багатий практичний досвід в цій області. Але при бажанні будь-який відвідувач міг спробувати викувати простий виріб і пройти навчання ковальській справі у досвідченого майстра, отримавши від цього задоволення і радість творчості.

Дорослі та діти під керівництвом майстра Олександра Шкурапета кували свою підкову щастя, яку могли забрати додому. 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: День міста ковалі Шкурапет
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