Кременчужани кували собі щастя у парку Придніпровський

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 484

Кожен міг себе відчути ковалем та дізнатися таємниці від майстрів

Сьогодні, 26 вересня, у Кременчуці триває святкування Дня міста. В рамках святкування відбувся майстер-клас від коваля Олександра Шкурапета.

Одне з найдавніших ремесел - ковальство - має багаті традиції. На перший погляд, за чарами стоять роки навчання традиціям кування, багатий практичний досвід в цій області. Але при бажанні будь-який відвідувач міг спробувати викувати простий виріб і пройти навчання ковальській справі у досвідченого майстра, отримавши від цього задоволення і радість творчості.

Дорослі та діти під керівництвом майстра Олександра Шкурапета кували свою підкову щастя, яку могли забрати додому.