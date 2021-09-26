Через 21 рік мешканку Полтавщини знайшли в Одесі

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 65

Багато років тому Тетяна Присяжна, образившись на непослух сина, пішла з дому «в нікуди»

Багато років тому Тетяна Присяжна, образившись на непослух сина, пішла з дому "в нікуди".

Жінка, яка жебракувала на вулицях та в переходах Одеси виявилася багатодітною матір’ю, яка зникла з дому ще у 2000 році. Її зустріч з родиною стала можливою завдяки волонтерам, які почали відновлювати жінці документи. Після їхнього запиту одна з доньок зниклої впізнала матір і одразу приїхала до неї з Полтавщини. Про те як відбулася зустріч йдеться в сюжеті ТСН.

Перше побачення матері та доньки після 21-річної розлуки дуже зворушливе. Тетяна плаче і довго не випускає з обіймів свою доньку. Вона востаннє бачила Яну, коли їй було всього 18 років. Заледве перевела подих і одразу почала розпитувати про інших дітей: “Як Наталя, як Вадим?”.

У Тетяни - чотири доньки і син. Саме через нього 21 рік тому жінка пішла з дому. Каже образилася, бо витратила всі гроші на лікування його обпеченої руки, а він пішов до дівчини, яку вона не сприймала.

- Це мене, знаєте, як обухом по голові. І ось я від цього відчаю, нерозуміння, від цієї образи і болю пішла. Пішла в нікуди, - пригадує вона.

Тетяна сіла у першу-ліпшу електричку і опинилася в Одесі - без грошей і речей. Почала жебракувати і роками стояла у переходах з простягнутою рукою.

- Я взяла собі в голову, що я їм не потрібна. Якщо не шукають - значить не потрібна. Тому я повністю замкнулася в собі, - розповідає жінка.

Насправді ж діти весь цей час шукали маму. Зверталися до поліції, журналістів і навіть до екстрасенсів.

- Ніколи в житті мені б не повернувся язик сказати, що моя мама померла, тому що це неправда. Я говорила - її просто немає, - пригадує Яна.

Якось волонтери, які годували безхатьків на вокзалі, запропонували Тетяні прихисток. Але для цього треба було відновити документи. Коли запит на відновлення документів потрапив у рідне село Тетяни - діти одразу впізнали на фото свою мати. І вже через кілька днів відбулася довгочікувана зустріч.

Тетяна годинами розпитувала доньку, як склалася доля усіх її дітей. Найбільше здивувалася, що Оксана, яку вона востаннє бачила 16-річною, нині живе у Туреччині. Пам’ятаючи про дозволене в цій країні багатоженство, переживала, чи вона одна у свого чоловіка чи їх там декілька.

Повернення Тетяни додому відбудеться цими вихідними. Волонтери кажуть, що їм вперше вдалося розшукати родичів аж через стільки років. Однак, попереджають, що тепер головне - не поспішати, щоб ця історія закінчилася на мажорній ноті.

Сама ж Тетяна Присяжна, яка понад 20 років провела без своїх рідних, уже зрозуміла, що для неї найголовніше. “Я їду в свій дім, розумієте. Думала, що його продали, що там нікого немає і раптом - будинок є, і в ньому діти живуть. Ось це для мене все”, - каже вона.