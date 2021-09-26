Хокеїст «Кременчука» «вляпався» у расистський скандал

26 вересня відбувся стартовий матч 4 туру УХЛ - ХК Кременчук приймав донецький Донбас. Після інциденту форвард «Кременчука» Андрій Денискин приніс публічні вибачення в своєму Instagram.



На 36-й хвилині матчу форвард «Кременчука» Андрій Денискин був покараний за расистські жести щодо гравця «Донбасу» Джейла Смерека. Хокеїст отримав дисциплінарний штраф, і був видалений з майданчика до кінця гри.

Хокеїст в бік темношкірого американського хокеїста показав жест, кий імітує поїдання банана.

Після інциденту форвард «Кременчука» Андрій Денискин приніс публічні вибачення в своєму Instagram:

- Хочу публычно вибачитися перед гравцем хокейного клубу «Донбас» Джейла Смереки. Під час матчу «Кременчук» - «Донбас», я, перебуваючи в негативних емоціях, показав жест, який хтось може вважати як образу в расової приналежності.

Я поважаю всіх людей незалежно від їх расової чи національної приналежності. Емоції на хокеї, на жаль, бувають різні, - написав нападник.