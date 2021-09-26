«Кременчук» обіграв «Донбас» та вийшов на перше місце УХЛ

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 200

Сьогодні, 26 вересня, на арені «Айсберг» ХК «Кременчук» в традиційному українському хокейному дербі приймав «Донбас».

«Кременчук» - «Донбас» 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 - 15:22 Денискін (Яковлєв, Богачонок), 1:1 - 22:43 Пересунько (Смерек, Медведєв), 1:2 - 23:24 Буценко (Медведєв, Лялька), 2:2 - 29: 27 Скуматов (Яковлєв), 3:2 - 47:50 Коробов (Богачонок)

«Кременчук»: Боярчук (Гордюшин); Коробов - Денискін - Скуматов, Богачонок- Яковлєв, Сібілевіч - Дубінін - Савченко, Хришпенць - Толстушко, Сеник - Ворона - Кошелев, Варава - Грицких, Нікулін - Савицький - Гриценко, Горлушко - Забавін.

«Донбас»: Макаров (Дьяченко); Шишлянніков - Бірюков - Сигарьова, Жульдіков - Смерек, Медведєв - Туркін - Лялька, Сокілівський - Пангелов-Юлдашев, Пересунько - Захаров - Морозов, Григор'єв - Желдак, Даниленко - Буценко - Коренчук

Перший період господарі почали активно - рвалися вперед, входили в зону суперника і створювали моменти, але довести їх до реалізації не вдавалося. «Містяни» насідали, але Андрій Макаров відбивав кидки. І все-таки завзятістю команда Олександра Савицького відкрила рахунок в матчі - Андрій Денискін потужним кидком від Олександра Яковлєва направив шайбу в ворота. Перший період залишився за «Кременчуком» 1:0.

У другому періоді донеччани завелися, команда не збиралася віддати ініціативу. Гарний момент був біля воріт Михайла Боярчука, але кременчужанам вдалося відбити атаку. Однак, все-таки «Донбас» досяг мети - шайбу закинув Олександр Пересунько. Граючи в більшості донеччани забили ще гол, подвоюючи свою перевагу - Микита Буценко вивів вперед свою команду. До перерви «Кременчук» зміг наздогнати донеччан голом Павла Скуматова. На перерву команди пішли на рівних 2:2.

Заключну третину команди почали завзято, кожен хотів повести в матчі. Наполегливіше виявився «Кременчук» - Макарова вдалося обіграти Олександру Коробову. До кінця гри «містяни» насідали на донеччан, не даючи противнику лідирувати, а сам матч завершився з рахунком 3:2.

Кременчужани наздогнали за набраними очоками донеччан (у обох по 6 балів), але за рахунок особистої перемоги вийшли на перше місце у турнірній таблиці!

Наступний матч «Кременчук» зіграє 1 жовтня о 18:30 з «Соколом».