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Кременчук

Кримські сосни, робінію та сливу растопирену висадили у сквері Лесі Українки

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 227

 

Триває облаштування зелених зон

У рамках реалізації Громадського бюджету на проспекті Лесі Українки заклали новий сквер, який носить ім’я відомої української письменниці. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, у сквері уклали доріжки із тротуарної плитки, встановили нові лавки та облаштували клумби. За кошти соціальновідповідального бізнесу купили й висадили рідкісні дерева: туї Brabant, ялини звичайні і сосни кримські, липи серце листі «Tilia cordata», слива растопирена, «Nigra», робінія псевдо акація «Umbraculifera» створюватимуть затишок у сквері.

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Автор: Альона Душенко
Теги: сквер Лесі Українки сквер
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