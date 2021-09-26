Кримські сосни, робінію та сливу растопирену висадили у сквері Лесі Українки

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 227

У рамках реалізації Громадського бюджету на проспекті Лесі Українки заклали новий сквер, який носить ім’я відомої української письменниці. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, у сквері уклали доріжки із тротуарної плитки, встановили нові лавки та облаштували клумби. За кошти соціальновідповідального бізнесу купили й висадили рідкісні дерева: туї Brabant, ялини звичайні і сосни кримські, липи серце листі «Tilia cordata», слива растопирена, «Nigra», робінія псевдо акація «Umbraculifera» створюватимуть затишок у сквері.