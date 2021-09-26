У Кременчуці планують реконструювати під квартири два гуртожитка

Їх пропонують включити в держпрограму
Мерія подала заявку на включення до Надзвичайної кредитної програми для відновлення України двох міських гуртожитків-малосімейок:
Про це розповів на засіданні виконкому мер Кременчука Віталій Малецький.
Кімнати в гуртожитках планується реконструювати під повноцінні квартири за рахунок фінансування в рамках держпрограми. На даний час так фінансується реконструкція нежитлових приміщень під квартири для переселенців (на вул. Молодіжній, 5 та на вулиці Східній, 20).