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Кременчук

У Кременчуці планують реконструювати під квартири два гуртожитка

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 583

Їх пропонують включити в держпрограму

Мерія подала заявку на включення до Надзвичайної кредитної програми для відновлення України двох міських гуртожитків-малосімейок:

  • на вулиці Лесі Українки, 28;
  • на вулиці Толстого, 36.

Про це розповів на засіданні виконкому мер Кременчука Віталій Малецький.

Кімнати в гуртожитках планується реконструювати під повноцінні квартири за рахунок фінансування в рамках держпрограми. На даний час так фінансується реконструкція нежитлових приміщень під квартири для переселенців (на вул. Молодіжній, 5 та на вулиці Східній, 20).

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: гуртожиток реконструкція
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