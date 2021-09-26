У Кременчуці планують реконструювати під квартири два гуртожитка

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 583

Їх пропонують включити в держпрограму

Мерія подала заявку на включення до Надзвичайної кредитної програми для відновлення України двох міських гуртожитків-малосімейок:

на вулиці Лесі Українки, 28;

на вулиці Толстого, 36.

Про це розповів на засіданні виконкому мер Кременчука Віталій Малецький.

Кімнати в гуртожитках планується реконструювати під повноцінні квартири за рахунок фінансування в рамках держпрограми. На даний час так фінансується реконструкція нежитлових приміщень під квартири для переселенців (на вул. Молодіжній, 5 та на вулиці Східній, 20).