Перехрестя вулиць Сумської та Богаєвського зроблять безпечним: до кінця року обіцяють світлофор

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 542 Коментарів: 3

Перенесуть і бігборд, у який нещодавно влетіла автівка

На перехресті вулиць Сумської та Богаєвського до кінця року встановлять світлофор. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 24 вересня. Він розповів, що проєкт реконструкції перехрестя вже замовили і виготовили, незабаром оголосять тендер на роботи. Допоможе фінансово в облаштуванні перехрестя кар'єроуправління «Кварц».

- Будемо оголошувати тендер та робити перехрестя безпечним, - сказав Малецький.

Він згадав про аварії, які неодноразово траплялися на цьому перехресті, у тому числі й останню, яка активно обговорювалася у соцмережах.

До речі, бігборд, у який влетіла автівка, теж посунуть в інше місце.

Крім цього, шліхове ремонтно-будівельне управління спільно з молокозаводом незабаром почне облаштовувати тротуар біля молокозаводу, парковку, зупинку та елементи благоустрою на перехресті.