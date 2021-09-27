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Кременчук

Перехрестя вулиць Сумської та Богаєвського зроблять безпечним: до кінця року обіцяють світлофор

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 542 Коментарів: 3

 

Перенесуть і бігборд, у який нещодавно влетіла автівка

На перехресті вулиць Сумської та Богаєвського до кінця року встановлять світлофор. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 24 вересня. Він розповів, що проєкт реконструкції перехрестя вже замовили і виготовили, незабаром оголосять тендер на роботи. Допоможе фінансово в облаштуванні перехрестя кар'єроуправління «Кварц».

- Будемо оголошувати тендер та робити перехрестя безпечним, - сказав Малецький.

Він згадав про аварії, які неодноразово траплялися на цьому перехресті, у тому числі й останню, яка активно обговорювалася у соцмережах.

До речі, бігборд, у який влетіла автівка, теж посунуть в інше місце.

Біля молокозаводу зіткнулися автівки: одна з них влетіла в бігборд

Крім цього, шліхове ремонтно-будівельне управління спільно з молокозаводом незабаром почне облаштовувати тротуар біля молокозаводу, парковку, зупинку та елементи благоустрою на перехресті.

На перехресті вулиць Сумської та Богаєвського встановлять світлофор та семафор

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: перехрестя світлофор вулиця Богаєвського
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Коментарі: 3

156
belka2:
Сьогодні, 10:28

Давно пора на перехрестях кільця будувати, щоб розвантажувати трафік , а не світлофори.


3 0
6
veronikagoldlinel:
Сьогодні, 10:47

а чому він згадав тільки про це перехрестя? А про світлофор на переході біля Маркет ОПТ на вулиці Вадима Пугачова чомусь не згадує. Чи зновує чекає збитого пішохода.


0 0
896
inattentive:
Сьогодні, 10:59

Цитата: veronikagoldlinel

а чому він згадав тільки про це перехрестя? А про світлофор на переході біля Маркет ОПТ на вулиці Вадима Пугачова чомусь не згадує. Чи зновує чекає збитого пішохода.

Там не все так просто. Если поставят светофор сразу на данном переходе ,то будут автомобильные пробки.

Необходимо закрывать проход и продлевать забор. И делать пешеходный переход намного дальше .


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