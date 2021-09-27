Перехрестя вулиць Сумської та Богаєвського зроблять безпечним: до кінця року обіцяють світлофор

На перехресті вулиць Сумської та Богаєвського до кінця року встановлять світлофор. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 24 вересня. Він розповів, що проєкт реконструкції перехрестя вже замовили і виготовили, незабаром оголосять тендер на роботи. Допоможе фінансово в облаштуванні перехрестя кар'єроуправління «Кварц».
Він згадав про аварії, які неодноразово траплялися на цьому перехресті, у тому числі й останню, яка активно обговорювалася у соцмережах.
До речі, бігборд, у який влетіла автівка, теж посунуть в інше місце.
Крім цього, шліхове ремонтно-будівельне управління спільно з молокозаводом незабаром почне облаштовувати тротуар біля молокозаводу, парковку, зупинку та елементи благоустрою на перехресті.
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