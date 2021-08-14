На перехресті вулиць Сумської та Богаєвського встановлять світлофор та семафор

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 705

У мерії обіцяють організувати рух автотранспорту на перехресті вулиць Сумської та Богаєвського (автомобілісти знають, що особливо проблемно там повернути ліворуч). Так, мер Кременчука Віталій Малецький під час засідання президії голів фракцій та депутатських комісій 12 серпня повідомив, що на цьому перехресті планують встановити семафор та світлофор, а також розширити саме перехрестя.

Про це мер розповів при обговоренні питання, яке стосувалося кар'єроуправління «Кварц» - колія саме цього підприємства проходить через місто. Наразі підприємство клопоче про передачу комунальних земель в державну власність. Натомість мерія хоче попросити у «Кварца» співфінансування на організацію дорожнього руху на перехресті. Вартість цих робіт складає 2,5 млн грн, повідомив віцемер з комунальних питань Іван Москалик. За його словами, зараз проєкт проходить експертизу. У бюджеті закладена неповна сума на ці роботи — 1 млн 350 тис грн.