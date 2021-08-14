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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» завоював 8 перемог з 8: результати Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 309

 

Матчі серею юних футболістів Кременчука відбуваються на стадіоні «Кредмаш»

13 серпня, на стадіоні «Кредмаш» відбувся 8 тур турніру Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського. Участь у змаганнях беруть кременчуцькі команди: ДЮСШ №2, «Нафтохімік», «Ягуар» та «Кремінь», який представлений вихованцями Антона Диндікова та Ярослава Здирка/Владислава Піскуна.

Результати 8 туру, 13.08

  • Ніка - Ягуар - 0:2
  • ДЮСШ-2 - Нафтохімік - 3:6
  • Кремінь U-16 – Кремінь U-14 - 9:1

Анонс 9 туру, 20.08

  • 9.00 Кремінь U-16 - Ягуар
  • 10.10 Ніка - Нафтохімік
  • 11.20 Кремінь U-14 - ДЮСШ-2

Турнірна таблиця

команда

І

В

Н

П

РМ

О

1

Кремінь U-16

8

8

0

0

53:6

24

2

Ягуар

8

7

0

1

20:8

21

3

Нафтохімік

8

4

0

4

31:21

12

4

ДЮСШ

8

2

1

5

16:38

7

5

Кремінь U-14

8

1

1

6

9:36

4

6

Ніка

8

1

0

7

12:34

3
1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол
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