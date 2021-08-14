«Кремінь» завоював 8 перемог з 8: результати Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського

13 серпня, на стадіоні «Кредмаш» відбувся 8 тур турніру Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського. Участь у змаганнях беруть кременчуцькі команди: ДЮСШ №2, «Нафтохімік», «Ягуар» та «Кремінь», який представлений вихованцями Антона Диндікова та Ярослава Здирка/Владислава Піскуна.
Результати 8 туру, 13.08
Анонс 9 туру, 20.08
Турнірна таблиця
|
команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
РМ
|
О
|
1
|
Кремінь U-16
|
8
|
8
|
0
|
0
|
53:6
|
24
|
2
|
Ягуар
|
8
|
7
|
0
|
1
|
20:8
|
21
|
3
|
Нафтохімік
|
8
|
4
|
0
|
4
|
31:21
|
12
|
4
|
ДЮСШ
|
8
|
2
|
1
|
5
|
16:38
|
7
|
5
|
Кремінь U-14
|
8
|
1
|
1
|
6
|
9:36
|
4
|
6
|
Ніка
|
8
|
1
|
0
|
7
|
12:34
|
3