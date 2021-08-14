Учасники АТО просять Малецького створити Координаційну раду учасників бойових дій

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Керівник відокремленого підрозділу громадської організації «Ветеранське братство» Микола Маменко направив звернення міському голові Кременчука Віталію Малецькому, в якому пропонує утворити Координаційну раду учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (далі – АТО/ООС), учасників бойових дій на території інших держав при Кременчуцькій міській раді та виконкому міської ради зі статусом консультативно-дорадчого органу.

У документі зазначено, що така рада має сприяти взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями та органами виконавчої влади, покращила здійснення повноважень Кременчуцької міської ради щодо комплексного вирішення проблем та соціального захисту. А саме: соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, вшанування пам’яті загиблих, військово – патріотичне виховання молоді, врахування думки ветеранів, учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, учасників бойових дій на території інших держав, членів їх родин, членів сімей загиблих, інвалідів війни, забезпечення представництва їх інтересів, участі учасників АТО/ООС, бойових дій, ветеранів війни у прийнятті та реалізації рішень органів місцевого самоврядування, сприяння вирішенню практичних питань їх життєдіяльності, надання допомоги сім’ям загиблих УБД, інвалідам війни, учасникам АТО/ООС, бойових дій, ветеранів війни, та їх сім’ям, тимчасовим переселенцям з Криму, Луганської та Донецької областей тощо.

Тож М.Маменко пропонує не лише утворити Координаційну раду ветеранів антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей, загиблих (померлих) воїнів антитерористичної операції/операції об’єднаних сил при Кременчуцькій міській раді, а й прийняти до складу Координаційної ради ветеранів всіх бажаючих голів ГО м. Кременчук з подальшим обранням голови Ради та радника Кременчуцького міського голови з питань учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (далі – АТО/ООС), учасників бойових дій на території інших держав.

Для цього М.Маменко пропонує скласти положення про Координаційну раду ветеранів з учасників АТО/ООС, бойових дій, активу та громадськості міста при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради.