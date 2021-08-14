Українська хокейна ліга змінює керівництво

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 314

Виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага та генеральний директор Сергій Варламов залишать ТОВ «УХЛ» по завершенню серпня 2021 року. Про це стало відомо під час чергових зборів ТОВ «УХЛ», до яких уже входить і Федерація хокею України з 50% голосів. Повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

У рамках засідання обговорювались можливі шляхи оптимізації роботи ТОВ «УХЛ». Унаслідок аналізу чинного статуту організації та обміну думками учасники зборів дійшли до висновку щодо необхідності скасування посад виконавчого директора та генерального директора. Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що функції цих двох позицій майже дублюють одна одну. У майбутньому ж буде створено посаду генерального менеджера, який опікуватиметься тими ж питаннями.

Відтак на зборах було ухвалено рішення щодо припинення співпраці з Олексієм Брагою та Сергієм Варламовим. А з 1-го вересня на позицію генерального менеджера заступить Євген Количев.

Також у рамках заходу сторони вирішили закрити Наглядову раду в ТОВ «УХЛ», адже Федерація та клуби-засновники проводять регулярні збори, і потреби в окремому органі наразі немає.

Зазначимо, що голосування за всі рішення відбулось одноголосно.