Смачним морозивом та святковою програмою відкрили дитячий майданчик на Першому Занасипу

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Фото: Володимир Волков

У Кременчуці на Першому Занасипу за підтримки боксера-професіонала Сергія Радченка відкрили дитячо-спортивний майданчик, на який збирали кошти всім Кременчуком. 11 серпня з усіх куточків Занасипу малеча підтягувалася до парку Студентський де звучала музика. Хтось йшов на свято з друзами, хтось тримав за руку маму, тата чи молодшого братика/сестричку. На дітлахів у парку чекав новенький дитячо-спортивний майданчик, кріо-коктейлі, смачне морозиво, розважальна програма та малювання на тілі від рудих котів.

Ініціатором будівництва дитячо-спортивного майданчика на території тенісного клубу «Прем’єр» став кременчуцький боксер-професіонал Сергій Радченко.

Спортсмен разом з друзями, не байдужими кременчужанами та спонсорами зібрали понад 240 000 грн на встановлення майданчика. Ініціативна група «Ми поряд» протягом двох місяців провела ряд благодійних заходів: забіг «Ми поряд напівмарафон», шаховий турнір, танці від Руслана Керимова, майстер-класи від Сергія Радченка та масштабний фестиваль спорту.

На захід завітала відома легкоатлетка Ольга Ляхова, яка безпосередньо брала участь у благодійних заходах. На свято вона завітала зі своєю сім’єю.

- Дуже щаслива, що є такі люди, які це роблять, це Сергій Радченко. Мені дуже приємно доєднатися до такої ініціативи. Діти – це наше майбутнє, тому дуже важливо робити такі майданчики й не тільки, - зауважила спортсменка.

Оля Ляхова разом з чоловіком та донечкою

Майданчик безкоштовний для всіх мешканців Кременчука. Серед присутніх багато як мешканців Занасипу, так з інших куточків міста.

- Біля нашого під'їзду є два майданчики, але їх не заважало б підлагодити, а так будуть чудові майданчики. Дякуємо людям, які роблять це для нас і наших дітей, Радченку великий респект, - поділився тато, який мешкає на Першому Занасипу.

А ось Людмила з донькою та онучкою завітали з іншого району. Тут в тенісному клубі займається її донька, а вона на лавці зможе провести час з онучкою, яка бавитиметься на дитячому майданчику.

- Для малечі немає кращого, так що, спасибі вам велике. Будемо приходити, - додала жінка.

У спілкуванні з «Телеграфом» більшість присутніх батьків відзначили, що головним у дитячому майданчику є його безпечність.

Сергій Радченко повідомив, що основні матеріали з яких зроблений дитячо-спортивний майданчик - це дерево, пластик та мотузки.

- Майданчик максимально простий, зручний, а головне безпечний. Батьки вже оцінили, все спробували, сказали, що дуже класний і це радує. В принципі, все, що ми хотіли, все закінчено, але є ще додаткові ідеї. Це тільки старт і хотілося б ще цей майданчик якось розширити. В нас ще є подарунок від київських друзів і ми вирішимо, як його використати. Ми спеціально зробили насип з піску, тому що це безпечно і не розводить багнюку, туди можна заходити, навіть, в туфлях. Якщо ми й надумаємо зробити покриття, то будемо знову створювати благодійні заходи, тому що покриття коштує близько 80-100 тис грн, - розповів Сергій Радченко.

Тому наступного тижня Сергій кличе мешканців Першого Занасипу на обговорення щодо подальшої долі дитячо-спортивного майданчика.