Смачним морозивом та святковою програмою відкрили дитячий майданчик на Першому Занасипу

У Кременчуці на Першому Занасипу за підтримки боксера-професіонала Сергія Радченка відкрили дитячо-спортивний майданчик, на який збирали кошти всім Кременчуком. 11 серпня з усіх куточків Занасипу малеча підтягувалася до парку Студентський де звучала музика. Хтось йшов на свято з друзами, хтось тримав за руку маму, тата чи молодшого братика/сестричку. На дітлахів у парку чекав новенький дитячо-спортивний майданчик, кріо-коктейлі, смачне морозиво, розважальна програма та малювання на тілі від рудих котів.
Ініціатором будівництва дитячо-спортивного майданчика на території тенісного клубу «Прем’єр» став кременчуцький боксер-професіонал Сергій Радченко.
Спортсмен разом з друзями, не байдужими кременчужанами та спонсорами зібрали понад 240 000 грн на встановлення майданчика. Ініціативна група «Ми поряд» протягом двох місяців провела ряд благодійних заходів: забіг «Ми поряд напівмарафон», шаховий турнір, танці від Руслана Керимова, майстер-класи від Сергія Радченка та масштабний фестиваль спорту.
На захід завітала відома легкоатлетка Ольга Ляхова, яка безпосередньо брала участь у благодійних заходах. На свято вона завітала зі своєю сім’єю.
Оля Ляхова разом з чоловіком та донечкою
Майданчик безкоштовний для всіх мешканців Кременчука. Серед присутніх багато як мешканців Занасипу, так з інших куточків міста.
А ось Людмила з донькою та онучкою завітали з іншого району. Тут в тенісному клубі займається її донька, а вона на лавці зможе провести час з онучкою, яка бавитиметься на дитячому майданчику.
У спілкуванні з «Телеграфом» більшість присутніх батьків відзначили, що головним у дитячому майданчику є його безпечність.
Сергій Радченко повідомив, що основні матеріали з яких зроблений дитячо-спортивний майданчик - це дерево, пластик та мотузки.
Тому наступного тижня Сергій кличе мешканців Першого Занасипу на обговорення щодо подальшої долі дитячо-спортивного майданчика.