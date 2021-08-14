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За рік підвищився «борщовий набір» для кременчужан

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 303

 

Обрахунок вівся з липня 2020 до липня 2021 року 

З липня 2020 року по липень 2021 року подорожчали майже всі овочі «борщового набору», крім картоплі. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Серед овочів «борщового набору» з липня 2020 року по липень 2021 року подешевшала лише картопля (на 6,9%; до 11,79 грн за кг). Морква за вказаний період подорожчала на 22,4% (до 17,73 грн за кг); буряк — у 2 рази (до 15,12 грн за кг); капуста – на 15,2% (до 7,26 грн за кг); ріпчаста цибуля – на 69,5% (до 11,49 грн за кг).

Яблука з липня 2020 року подешевшали на 43,7% і в липні 2021 року в середньому по Україні коштували 21,42 грн за кг.

Зазначимо, споживчі ціни в липні 2021 року проти червня 2021 року збільшилися на 0,1%; проти липня 2020 року – на 10,2%, проти грудня 2020 року – на 6,5%. За січень-липень 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 8,5%.

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Автор: Альона Душенко
Теги: борщ борщевой набор
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