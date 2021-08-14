На Свято-Миколаїіському соборі реконструюють четверту маківку

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У Горішніх Плавнях триває реконструкція Свято-Миколаївського собору. На окрасі сусідського міста реконструюють вже четверту маківку. Вже три нових виблискують на сонці.