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На Свято-Миколаїіському соборі реконструюють четверту маківку

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 332

 

Роботи тривають

У Горішніх Плавнях триває реконструкція Свято-Миколаївського собору. На окрасі сусідського міста реконструюють вже четверту маківку. Вже три нових виблискують на сонці. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: церква Горішні Плавні
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