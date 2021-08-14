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Надзвичайні новини

На Полтавщині у ДТП з вантажівкою загинув водій мотоцикла

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 377

 

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:00 на 328-му кілометрі  автодороги Київ-Харків, поблизу с. Івашки Полтавського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Попередньо встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля під керіванням місцнвого мешканця, 1992 року народження та мотоцикла, під керуванням місцевого мешканця, 1991 року народження. У результаті ДТП, водій мотоцикла загинув на місці події. 

 

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі у рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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