Депутати Кременчука хочуть закрити 11 бібліотек та звільнити 77 працівників

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 1 104 Коментарів: 8

Під реорганізацією бібліотечної системи у Кременчуці планують закрити 11 бібліотек та звільнити працівників. Про це стало відомо з проєкту рішення «Про внесення змін до найменування та реорганізацію комунальних закладів культури Кременчуцької міської ради», яке винесуть на найближчу сесію Кременчуцької міської ради. Згідно з документом, у Кременчуці закриють 11 бібліотек-філій та скоротять понад 75 працівників (77,5 працівника). Після реорганізації в Кременчуці залишиться 5 філій та 102 працівника бібліотек.

У пояснювальній записці мовиться, що дана реорганізація повязана із зменшенням кількості читачів за останні 5 років (кількість користувачів у 2017 році становила 80 640, а у 2019 році – 63 683 осіб).

- У 1974 році в якості експерименту було створено дві централізовані бібліотечні системи - для дітей та для дорослих. Аналізуючи виконання основних показників бібліотечної статистики за останні п’ять років (кількість користувачів у 2017 році становила 80640, а у 2019 році – 63683), чітко простежується тенденція до зменшення кількості користувачів та книговидач. Із впровадженням прогресивних систем обслуговування читачів та введенням автоматизації, затрати часу на виконання основних процесів бібліотечної роботи суттєво зменшились, відповідно штатна кількість працівників підлягає скороченню. Частина приміщень, в яких розташовані бібліотеки-філії, не відповідають сучасним вимогам та державним соціальним нормативам. Керуючись статтями 5 про порядок формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів і 13 про державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Законом України «Про культуру», відповідно до додатку постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», де зазначено про кількість закладів у розрахунку на кількість жителів у населених пунктах з кількістю 100 – 500 тис. жителів –1 публічна бібліотека у розрахунку на кожні 20 –25 тис. жителів, та, враховуючи критерії та показники забезпечення громадян базовими культурними послугами, де передбачено кількість бібліотекарів у розрахунку на кількість жителів зони обслуговування 1 бібліотекар на 2 тис. жителів, Кременчуцька міська територіальна громада Кременчуцького району Полтавської області звернулась до Міністерства культури та інформаційної політики України за погодженням щодо реорганізації закладів культури базової мережі Кременчуцької міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, - йдеться в пояснювальній записці.

Змінюється найменування комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих» з бібліотеками-філіями на комунальний заклад культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» з відокремленими структурними підрозділами-філіями.

Реорганізовується Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дітей» з бібліотеками-філіями шляхом приєднання до Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» з відокремленими структурними підрозділами – філіями.

Після реорганізації у нашому місті буде Кременчуцька міська публічна бібліотека із відокремленими структурними підрозділами (юридична адреса: вул. Європейська, 66/13).

Кременчуцька міська публічна бібліотека (вул. Європейська, 66/13);

Філія № 1 (просп. Лесі Українки, 13);

Філія № 2 (вул. Соборна, 11, 9/16);

Філія № 3 (вул. Соборна 12/16);

Філія № 4 ім. І.Приходька (вул. І. Приходька, 32);

Філія № 5 (вул. Республіканська, 65).

Також бібліотечне обслуговування населення здійснюватися за допомогою бібліотечних пунктів:

с. Потоки, вул. Шевченка, буд. 1 а;

с. Придніпрянське, вул. Центральна, 62;

м. Кременчук, вул. Ціолковського, 76;

м. Кременчук, вул. Мічуріна, 73;

м. Кременчук, вул. Ракетна, 2.

Сорочуються бібліотеки – філії за наступними адресами:

Бібліотека-філія № 2 КЗК КМЦБС для дорослих, проспект Свободи, 77;

Бібліотека-філія № 2 КЗК КМЦБС для дітей проспект Свободи, 77;

Бібліотека-філія № 3 КЗК КМЦБС для дітей, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 11;

Бібліотека-філія № 6 КЗК КМЦБС для дорослих, пров. Арсенальний, 5;

Бібліотека-філія № 6 КЗК КМЦБС для дітей, вул. Миру, 13;

Бібліотека-філія № 7 КЗК КМЦБС для дорослих, пров. Гурамішвілі, 2;

Бібліотека-філія № 8 КЗК КМЦБС для дорослих, вул. Миру, 13;

Бібліотека-філія № 8 КЗК КМЦБС для дітей, вул. Велика набережна, 17;

Бібліотека КЗК КМЦБС для дорослих, с. Потоки, вул. Шевченка, буд.1а;

Бібліотека КЗК КМЦБС для дорослих с.Придніпрянське,вул. Центральна, 62;

Пункт видачі с. Мала Кохнівка, вул. Шкільна, буд. 34 а.

При реорганізації двох закладів скорочується 77,5 штатних одиниць. Скорочення працівників відбуватиметься згідно законодавства України та буде виплачена вихідна допомога в розмірі не менше середньомісячного заробітку.