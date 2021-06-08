Кременчук, Культура, Топ-новость

Депутати Кременчука хочуть закрити 11 бібліотек та звільнити 77 працівників

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 1 104 Коментарів: 8

 Рішення мають затвердити на найближчій сесії Кременчуцької міської ради 

Під реорганізацією бібліотечної системи у Кременчуці планують закрити 11 бібліотек та звільнити працівників. Про це стало відомо з проєкту рішення «Про внесення змін до найменування та реорганізацію комунальних закладів культури Кременчуцької міської ради», яке винесуть на найближчу сесію Кременчуцької міської ради. Згідно з документом, у Кременчуці закриють 11 бібліотек-філій та скоротять понад 75 працівників (77,5 працівника). Після реорганізації в Кременчуці залишиться 5 філій та 102 працівника бібліотек. 

У пояснювальній записці мовиться, що дана реорганізація повязана із зменшенням кількості читачів за останні 5 років (кількість користувачів у 2017 році становила 80 640, а у 2019 році – 63 683 осіб).

- У 1974 році в якості експерименту було створено дві централізовані бібліотечні системи - для дітей та для дорослих. Аналізуючи виконання основних показників бібліотечної статистики за останні п’ять років (кількість користувачів у 2017 році становила 80640, а у 2019 році – 63683), чітко простежується тенденція до зменшення кількості користувачів та книговидач. Із впровадженням прогресивних систем обслуговування читачів та введенням автоматизації, затрати часу на виконання основних процесів бібліотечної роботи суттєво зменшились, відповідно штатна кількість працівників підлягає скороченню. Частина приміщень, в яких розташовані бібліотеки-філії, не відповідають сучасним вимогам та державним соціальним нормативам.

Керуючись статтями 5 про порядок формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів і 13 про державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Законом України «Про культуру», відповідно до додатку постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», де зазначено про кількість закладів у розрахунку на кількість жителів у населених пунктах з кількістю 100 – 500 тис. жителів –1 публічна бібліотека у розрахунку на кожні 20 –25 тис. жителів, та, враховуючи критерії та показники забезпечення громадян базовими культурними послугами, де передбачено кількість бібліотекарів у розрахунку на кількість жителів зони обслуговування 1 бібліотекар на 2 тис. жителів, Кременчуцька міська територіальна громада Кременчуцького району Полтавської області звернулась до Міністерства культури та інформаційної політики України за погодженням щодо реорганізації закладів культури базової мережі Кременчуцької міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, - йдеться в пояснювальній записці.

Змінюється найменування комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих» з бібліотеками-філіями на комунальний заклад культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» з відокремленими структурними підрозділами-філіями.

Реорганізовується Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дітей» з бібліотеками-філіями шляхом приєднання до Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» з відокремленими структурними підрозділами – філіями.

Після реорганізації у нашому місті буде Кременчуцька міська публічна бібліотека із відокремленими структурними підрозділами (юридична адреса: вул. Європейська, 66/13).

Кременчуцька міська публічна бібліотека (вул. Європейська, 66/13);

  • Філія № 1 (просп. Лесі Українки, 13);
  • Філія № 2 (вул. Соборна, 11, 9/16);
  • Філія № 3 (вул. Соборна 12/16);
  • Філія № 4 ім. І.Приходька (вул. І. Приходька, 32);
  • Філія № 5 (вул. Республіканська, 65).

Також бібліотечне обслуговування населення здійснюватися за допомогою бібліотечних пунктів:

  • с. Потоки, вул. Шевченка, буд. 1 а;
  • с. Придніпрянське,  вул. Центральна, 62;
  • м. Кременчук, вул. Ціолковського, 76;
  • м. Кременчук, вул. Мічуріна, 73;
  • м. Кременчук, вул. Ракетна, 2.

Сорочуються бібліотеки – філії за наступними адресами:

  • Бібліотека-філія № 2 КЗК КМЦБС для дорослих, проспект Свободи, 77;
  • Бібліотека-філія № 2 КЗК КМЦБС для дітей проспект Свободи, 77;
  • Бібліотека-філія № 3 КЗК КМЦБС для дітей, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 11;
  • Бібліотека-філія № 6 КЗК КМЦБС для дорослих, пров. Арсенальний, 5;
  • Бібліотека-філія № 6 КЗК КМЦБС для дітей, вул. Миру, 13;
  • Бібліотека-філія № 7 КЗК КМЦБС для дорослих, пров. Гурамішвілі, 2;  
  • Бібліотека-філія № 8 КЗК КМЦБС для дорослих, вул. Миру, 13;
  • Бібліотека-філія № 8 КЗК КМЦБС для дітей, вул. Велика набережна, 17;
  • Бібліотека КЗК КМЦБС для дорослих, с. Потоки, вул. Шевченка, буд.1а;
  • Бібліотека КЗК КМЦБС для  дорослих с.Придніпрянське,вул. Центральна, 62;
  • Пункт видачі с. Мала Кохнівка, вул. Шкільна, буд. 34 а.

При реорганізації двох закладів скорочується 77,5 штатних одиниць. Скорочення працівників відбуватиметься згідно законодавства України та буде виплачена вихідна допомога в розмірі не менше середньомісячного заробітку.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бібліотека Кременчуцька міська рада сесія
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Коментарі: 8

331
shoni1970:
Сьогодні, 13:54

Дивно: тираж мерської газетки збільшується, бо читачів більше, бібліотеки зачиняють, бо читачів менше. Хтось десь бреше, чи може це різні читачі, чи редактору гроші потрібніші ніж скороченим бібліотекарям?


30 1
1 019
antikola:
Сьогодні, 14:45

Правильно, библиотеки закрыть, пивные ларьки открыть. А мерия с разливайками уже порешала? Ту, где убили год назад парня уже закрыли? Нет, работает! А библиотеки, да нужно освободить под разливайки


24 0
73
Gav-gav:
Сьогодні, 15:50

Жители Кременчуга против закрытия библиотек.


9 0
94
Oleg Olimp:
Сьогодні, 15:55

При  такіх космічних преміях, як собі виписують Малецький і Ко, скоро і школи закриють бо не буде коштів їх на утримання


12 0
197
Olexander:
Сьогодні, 16:23

Влада антинародна.Бібліотеки закривають.Працівники будуть без роботи.Зате собі премії,зарплати,і що цікаво --допомогу виписують собі.З такими зарплатами.Ну а що, можна і в Полтаву поїздити,в робочий час,побити одне одному пики(за гроші, звичайно).Хто там голосував за команду найвеличнішого з найвеличніших,як вам таке?  


3 0
479
vortex:
Сьогодні, 17:01

Хочу висловити думку про бібліотеки вціому.

 

Звісно, в тому вигляді якому вони існують і ту функцію яку вони виконували 20-30 років тому вони існувати не можуть, бо цієї потреби(ходити брати книжки) делалі менше через наявність  інтернету. Не визнавати це і розповідати про те як важливо щоб люди ходили в бібліотеку ногами та духовно розвивались - дуже дурнувато виглядає. Їх дійсно треба реорганізувати докорінно.

 

Але не шляхом скорочення фінансування чи співробітників а шляхом зміни функцій. Ці функції мають бути переглянуті та розширені. Можливо іх треба офіційно перетворити на якісь громадські офіси, громадські виставкові центри, просвітницькі чи культурні заклади. Проводити там якісь цікаві зустрічі, майстер-класи, клуби по інтересам(наприклад, чому не пограти в шахи у бібліотеці? Або інші інтелектуальні ігри).

 

Співробітників не треба скорочувати, приміщення не треба закривати. Просто потрібно дати їм інші завдання, окрім того шоб видавати дві книжки на день та прибирати пил. Вони можуть принести багато користі для суспільства якщо будуть щось робити таке що суспільстіу, громаді буде цікаво та потрібно. Але це вже не про видачу книжок з полиць - точно


0 0
213
Saidis:
Сьогодні, 17:15

воровство, коррупции, прос***ние бюджета на неадекватные премии - то понятно, это не хорошо

 

но, извините, положа руку на сердце - кто и когда в последний раз был в библиотеке? отож... как культмассовое понятие библиотеки себя изжили. Рано или поздно их бы все равно пришлось бы сокращать по причине невостребованности услуги. 


0 0
9
petr 1:
Сьогодні, 17:21

А система библиотечная ещё с советских времён

 

Например мэр Днепра Филатов написал:

 

Про библиотеки.

Всем местечковым «борцам» за «спасение» городских

библиотек, сражающимся против планов мэрии по их укрупнению и за обновление фонда, я предлагаю простое решение.

 

Уважаемые пассионарии, к каждому своему праведно гневному посту в соцсетях про «Филатова, который как Гитлер жжёт книги», пожалуйста, не забывайте прикреплять скрин читательского билета и копию абонементной карточки.

 

С отметками, когда, где и какую книгу вы взяли почитать.

 

После этого и поговорим.

 

С каждым библиофилом персонально

А то у нас с вырубкой деревьей, как правило, сражаются те, кто не может отличить тополь от ели, а библиотеки спасают граждане, которые последний раз туда ходили в пионерском галстуке, почитать книжку про дедушку Ленина в Разливе.

 

Если вообще помнят алфавит.


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