Депутати Кременчука хочуть закрити 11 бібліотек та звільнити 77 працівників

Під реорганізацією бібліотечної системи у Кременчуці планують закрити 11 бібліотек та звільнити працівників. Про це стало відомо з проєкту рішення «Про внесення змін до найменування та реорганізацію комунальних закладів культури Кременчуцької міської ради», яке винесуть на найближчу сесію Кременчуцької міської ради. Згідно з документом, у Кременчуці закриють 11 бібліотек-філій та скоротять понад 75 працівників (77,5 працівника). Після реорганізації в Кременчуці залишиться 5 філій та 102 працівника бібліотек.
У пояснювальній записці мовиться, що дана реорганізація повязана із зменшенням кількості читачів за останні 5 років (кількість користувачів у 2017 році становила 80 640, а у 2019 році – 63 683 осіб).
Керуючись статтями 5 про порядок формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів і 13 про державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Законом України «Про культуру», відповідно до додатку постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», де зазначено про кількість закладів у розрахунку на кількість жителів у населених пунктах з кількістю 100 – 500 тис. жителів –1 публічна бібліотека у розрахунку на кожні 20 –25 тис. жителів, та, враховуючи критерії та показники забезпечення громадян базовими культурними послугами, де передбачено кількість бібліотекарів у розрахунку на кількість жителів зони обслуговування 1 бібліотекар на 2 тис. жителів, Кременчуцька міська територіальна громада Кременчуцького району Полтавської області звернулась до Міністерства культури та інформаційної політики України за погодженням щодо реорганізації закладів культури базової мережі Кременчуцької міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, - йдеться в пояснювальній записці.
Змінюється найменування комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих» з бібліотеками-філіями на комунальний заклад культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» з відокремленими структурними підрозділами-філіями.
Реорганізовується Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дітей» з бібліотеками-філіями шляхом приєднання до Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» з відокремленими структурними підрозділами – філіями.
Після реорганізації у нашому місті буде Кременчуцька міська публічна бібліотека із відокремленими структурними підрозділами (юридична адреса: вул. Європейська, 66/13).
Кременчуцька міська публічна бібліотека (вул. Європейська, 66/13);
Також бібліотечне обслуговування населення здійснюватися за допомогою бібліотечних пунктів:
При реорганізації двох закладів скорочується 77,5 штатних одиниць. Скорочення працівників відбуватиметься згідно законодавства України та буде виплачена вихідна допомога в розмірі не менше середньомісячного заробітку.