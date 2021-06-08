На COVID-19 за добу захворіло 59 мешканців області, 1142 людини продовжують лікування

За той же період в Україні захворіло 1602 осіб
Станом на ранок 8 червня на Полтавщині зареєстрували 59 нових випадків коронавірусної хвороби, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. Одужало 246 осіб, а 1142 продовжують лікування.
Нажаль, 5 людей померли внаслідок тяжкого перебігу хвороби (двоє у Глобинському районі, по одному у Полтавському та Кобиляцькому районах та один мешканець Полтави).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 28357 (+14);
- Кременчук – 9253 (+5);
- Полтавський район – 3730;
- Горішні Плавні – 3594 (+4);
- Миргород – 2938;
- Лубни – 2560 (+1);
- Лохвицький район – 2182;
- Зіньківський район – 1713 (+3);
- Карлівський район – 1708 (+2);
- Глобинський район – 1480 (+7);
- Пирятинський район – 1337 (+4);
- Новосанжарський район – 1233;
- Кременчуцький район – 1209 (+8);
- Гадяч – 1166 (+3);
- Хорольський район – 1161 (+1);
- Шишацький район – 1141 (+3);
- Кобеляцький район – 1130;
- Диканський район – 1110;
- Котелевський район – 1102 (уточнено);
- Решетилівський район – 1039;
- Миргородський район – 1031;
- Гадяцький район – 883 (+4);
- Машівський район – 867;
- Чутівський район – 802;
- Великобагачанський район – 768;
- Оржицький район – 762;
- Лубенський район – 750 (+1);
- Козельщинський район – 688 (+1);
- Семенівський район – 620;
- Гребінківський район – 616 (+1);
- Чорнухинський район – 324.
За весь час пандемії на Полтавщині захворіло 77254 людини, одужало 74297, зареєстрували 1815 летальних випадків.
МОЗ інформує, що протягом останньої доби в Україні на COVID-19 захворіли 1602 особи, з них 95 – діти, а 94 – медпрацівники.
Одужала 6751 особа, а не змогли подолати хворобу 118 українців.
В країні здійснили 57556 тестувань (ПЛР – 33355, ІФА – 10821, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 13380).