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На COVID-19 за добу захворіло 59 мешканців області, 1142 людини продовжують лікування

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За той же період в Україні захворіло 1602 осіб

Станом на ранок 8 червня на Полтавщині зареєстрували 59 нових випадків коронавірусної хвороби, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. Одужало 246 осіб, а 1142 продовжують лікування.

Нажаль, 5 людей померли внаслідок тяжкого перебігу хвороби (двоє у Глобинському районі, по одному у Полтавському та Кобиляцькому районах та один мешканець Полтави).

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 28357 (+14);
  • Кременчук – 9253 (+5);
  • Полтавський район – 3730;
  • Горішні Плавні – 3594 (+4);
  • Миргород – 2938;
  • Лубни – 2560 (+1);
  • Лохвицький район – 2182;
  • Зіньківський район – 1713 (+3);
  • Карлівський район – 1708 (+2);
  • Глобинський район – 1480 (+7);
  • Пирятинський район – 1337 (+4);
  • Новосанжарський район – 1233;
  • Кременчуцький район – 1209 (+8);
  • Гадяч – 1166 (+3);
  • Хорольський район – 1161 (+1);
  • Шишацький район – 1141 (+3);
  • Кобеляцький район – 1130;
  • Диканський район – 1110;
  • Котелевський район – 1102 (уточнено);
  • Решетилівський район – 1039;
  • Миргородський район – 1031;
  • Гадяцький район – 883 (+4);
  • Машівський район – 867;
  • Чутівський район – 802;
  • Великобагачанський район – 768;
  • Оржицький район – 762;
  • Лубенський район – 750 (+1);
  • Козельщинський район – 688 (+1);
  • Семенівський район – 620;
  • Гребінківський район – 616 (+1);
  • Чорнухинський район – 324.

 За весь час пандемії на Полтавщині захворіло 77254 людини, одужало 74297, зареєстрували 1815 летальних випадків.

МОЗ інформує, що протягом останньої доби в Україні на COVID-19 захворіли 1602 особи, з них 95 – діти, а 94 – медпрацівники.

Одужала 6751 особа, а не змогли подолати хворобу 118 українців.

В країні здійснили 57556 тестувань (ПЛР – 33355, ІФА – 10821, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 13380).

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика COVID-19
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