На COVID-19 за добу захворіло 59 мешканців області, 1142 людини продовжують лікування

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За той же період в Україні захворіло 1602 осіб

Станом на ранок 8 червня на Полтавщині зареєстрували 59 нових випадків коронавірусної хвороби, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. Одужало 246 осіб, а 1142 продовжують лікування.

Нажаль, 5 людей померли внаслідок тяжкого перебігу хвороби (двоє у Глобинському районі, по одному у Полтавському та Кобиляцькому районах та один мешканець Полтави).

Географія поширення інфекції:

Полтава – 28357 (+14);

Кременчук – 9253 (+5);

Полтавський район – 3730;

Горішні Плавні – 3594 (+4);

Миргород – 2938;

Лубни – 2560 (+1);

Лохвицький район – 2182;

Зіньківський район – 1713 (+3);

Карлівський район – 1708 (+2);

Глобинський район – 1480 (+7);

Пирятинський район – 1337 (+4);

Новосанжарський район – 1233;

Кременчуцький район – 1209 (+8);

Гадяч – 1166 (+3);

Хорольський район – 1161 (+1);

Шишацький район – 1141 (+3);

Кобеляцький район – 1130;

Диканський район – 1110;

Котелевський район – 1102 (уточнено);

Решетилівський район – 1039;

Миргородський район – 1031;

Гадяцький район – 883 (+4);

Машівський район – 867;

Чутівський район – 802;

Великобагачанський район – 768;

Оржицький район – 762;

Лубенський район – 750 (+1);

Козельщинський район – 688 (+1);

Семенівський район – 620;

Гребінківський район – 616 (+1);

Чорнухинський район – 324.

За весь час пандемії на Полтавщині захворіло 77254 людини, одужало 74297, зареєстрували 1815 летальних випадків.

МОЗ інформує, що протягом останньої доби в Україні на COVID-19 захворіли 1602 особи, з них 95 – діти, а 94 – медпрацівники.

Одужала 6751 особа, а не змогли подолати хворобу 118 українців.

В країні здійснили 57556 тестувань (ПЛР – 33355, ІФА – 10821, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 13380).