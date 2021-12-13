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Кременчужанин Гліб Варава допоміг збірній розгромити команду Естонії на чемпіонаті світу

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 105

 Також 7 гравців ХК «Кеменчук» викликали до національної збірної України

Молодіжна збірна України стартувала на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В з переконливої перемоги над господарями турніру, естонцями. У складі українців зіграв нападник ХК «Кременчук» Гліб Варава, який став першим вихованцем кременчуцького хокею, який зіграв в офіційних матчах за українську збірну в офіційних матчах. Нападник «містян» відзначився гольовим пасом у першому голі.

Естонія – Україна – 2:7 (1:2, 1:4, 0:1) 

Шайби: 0:1 – Грабовецький (Варава), 02:10. 0:2 – Коржилецький (Гончаренко, Євтухов), 08:36. 1:2 – Степанов (Е. Поцінок, Йоґі), 16:51. 1:3 – Трахт (Чолач, Коржилецький, - більш.), 21:23. 1:4 – Коржилецький (Сімчук, Чолач, - більш.), 27:13. 1:5 – Гончаренко (Сімчук, Чолач, - більш.), 28:11. 1:6 – Гончаренко (Сімчук, Чолач), 29:46. 2:6 – Концеус (Кудевііта, Муркель, - більш.), 31:34. 2:7 – Гребеник (Панасенко, Шаповалов, - більш.), 49:25

Естонія: Бахтурін (Владіміров); Кулінцев – Коокмаа, Стецкі – Таммеорґ, Кудевііта – Вел’я, Філіпенко; Йоґі – Е. Поцінок – М. Поцінок, Степанов – Концеус – Муркель, Григор’єв – Кіріллов – Неволайнен, Федоровіц, Цальцев, Сілдре, Бурков. Тренер – Александр Барков

Україна: Майко; Дахновський – Чолач, Пономаренко – Гребеник, Євтухов – Палійчук, Філімонов – Сушков; Гончаренко – Сімчук – Коржилецький, Бородай – Шаповалов – Трахт, Кобильник – Панасенко – Царковський, Варава – Ткач – Грабовецький. Тренер – Олександр Бобкін

Тон грі задала швидка шайба Артема Грабовецького. Українці продовжили домінувати і збільшили перевагу завдяки влучному кидку Данила Коржилецького у верхній кут. Наприкінці першого періоду наші хокеїсти, програвши боротьбу під бортом, дозволили суперникам скоротити відставання, але в другій 20-хвилинці інтрига в грі померла остаточно.

Забезпечити комфортний відрив команда Олександра Бобкіна змогла завдяки ідеальній реалізації більшості. Наші хокеїсти матеріалізовували чисельну перевагу в закинуті шайби усі три перших рази: спершу кістьовим кидком відправив шайбу під поперечину Данило Трахт, потім після ідеального пасу Михайла Сімчука вдруге відзначився Коржилецький, а надодачу ще й Денис Гончеренко скоригував політ шайбу у ворота після кидка Артура Чолача.

У заключному періоді наші хокеїсти закинули ще двічі: Гончаренко вразив порожні ворота після чергової передачі-цукерочки від Сімчука, а Артем Гребеник реалізував більшість.

Враження від гри були б зовсім ідеальними, якби не інцидент наприкінці матчу, коли оборонець суперників Нікіта Філіпенко ліктем не вдарив українського нападника Дмитра Кобильника. Лід наш хокеїст покинув з допомогою партнерів за командою, а потім на ношах був доправлений до карети швидкої допомоги. 

Другий матч на чемпіонаті світу збірна України зіграє у вівторок, 14 грудня. Починаючи з 12:30 граємо з японцями. 

Додамо, що в іншому матчі нашої групи збірна Франції перемогла 6:2 поляків. У заключному матчі першого змагального дня зустрічатимуться команди Словенії та Японії.

7 гравців ХК «Кеменчук» викликали до національної збірної України

Тренерський штаб збірної України на чолі з Вадимом Шахрайчуком визначився зі складом команди, яка готуватиметься до Єврочелленджу у польському Битомі.

У списку – 24 хокеїсти: три воротарі, вісім оборонців і 13 нападників. Серед запрошених є двоє легіонерів – Віталій Лялька та Михайло Чіканцев. Михайло – один із п’яти хокеїстів, яких досі до лав першої збірної тренери не викликали. Крім Чіканцева, це оборонці Горлушко, Логач, Андрущенко, Фадєєв.  

Найбільше клубне представництво має «Сокіл» - вісім гравців. Хокеїстів «Кременчука» - семеро. «Рулав Одд» і «Дніпро» представлені трьома хокеїстами.

Склад збірної України

Воротарі: Артур Оґанджанян («Сокіл»), Сергій Писаренко («Дніпро»), Олег Петров («Рулав Одд»)

Оборонці: Олександр Александров («Рулав Одд»), Денис Матусевич, Олександр Горлушко, Всеволод Толстушко (всі – «Кременчук»), Владислав Герцик, Іван Сисак, Сергій Логач (усі – «Сокіл»), Євген Ратушний («Дніпро»)

Нападники: Віктор Андрущенко, Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Євген Фадєєв (усі – «Сокіл»), Олексій Ворона, Тимур Гриценко, Іван Савченко, Андрій Денискін (усі – «Кременчук»), Віталій Лялька («Пряшів», Словаччина), Михайло Чіканцев («Калікс», Швеція), Владислав Луговий («Рулав Одд»), Артем Целогородцев («Дніпро»), Роман Благий

Збір у Броварах, на льоду ТРЦ «Термінал» команда розпочне завтра, 12 грудня. До Битома команда вирушає 15 грудня, де впродовж 16-18 грудня проведе три поєдинки проти поляків, французів та угорців у рамках Єврочелленджу. Також треба додати, що нападник Віталій Лялька приєднається до команди в Польщі. 

Цей збір буде черговим етапом підготовки команди до чемпіонату світу-2022 у дивізіоні 1В, який відбудеться навесні наступного року.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей збірна України Гліб Варава
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