У Кременчуці підвищили тарифи на опалення для споживачів, виняток — населення

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25 жовтня виконком Кременчуцької міської ради ухвалив рішення про підвищення тарифів на виробництво теплової енергії ПАТ КВБЗ (для ТЕЦ підприємства, яка забезпечує теплом Раківку) та кінцеві тарифи для всіх груп споживачів обом підприємствам, що надають послуги: КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

При цьому фактичні тарифи для населення залишили на тому ж рівні, як зараз: у рішенні виконкому є посилання на дію Меморандуму (між урядом, Асоціацією міст України, «Нафтогазом»), який передбачає непідвищення тарифів для цієї категорії. Хоча на папері зафіксована інша ціна для населення: різницю теплопостачальні підприємства покладуть на бюджет — їм мають компенсувати витрати, відповідно до урядових домовленостей.

Як зазначив мер Кременчука Віталій Малецький, далі міська влада працюватиме з Мінрегіоном щодо компенсації. Відповідно до внесених змін щодо джерел наповнення місцевих бюджетів, органам місцевого самоврядування залишили відрахування ПДФО в розмірі 64% (раніше було 60%) в якості компенсації різниці в тарифах. Проте мер заявив, що додаткової суми не вистачить на те, щоб покрити витрати навіть одного підприємства - КремТЕЦ, а є ще «Теплоенерго» і ТЕЦ вагонзаводу. Теплопостачальники вже рахують свої майбутні збитки. У КП «Теплоенерго» вже заявили про майбутні збитки в 52 млн грн за опалювальний сезон 2021-2022 років.

Нові тарифи (для бюджетних організацій, релігійних організацій, інших споживачів - а це весь бізнес та підприємці) вводяться з моменту офіційної публікації рішення виконкому Кременчуцької міської ради.

Нові тарифи КремТЕЦ у порівнянні з діючими

Тарифи на теплову енергію (з ПДВ)

Категорія споживачів Чинний тариф, грн/Гкал Новий тариф, грн/Гкал Різниця, грн Різниця, % населення 1796,4 2094,29 297,89 16,60% релігійні організації 1785,26 3808,33 2023,07 113,30% бюджетні установи 1774,6 3435,42 1660,82 93,50% інші споживачі 1773,25 3765,41 1992,15 112,30%





Тарифи на гарячу воду (за 1 куб. м, з ПДВ)

Категорія споживачів Чиний тариф Новий тариф Різниця, грн Різниця, % населення 103,99 119,81 15,82 15,20% бюджетні установи 102,19 188,21 86,02 84,20% інші споживачі 102,11 205,03 102,92 100,80%

Нові тарифи КП «Теплоенерго» у порівнянні з діючими

Тарифи на теплову енергію (з ПДВ)

Категорія споживачів Чиний тариф, грн/Гкал Новий тариф, грн/Гкал Різниця, грн Різниця, % населення 2040,44 2784,65 744,21 36,50% релігійні організації 1978,3 4582,69 2604,39 131,60% бюджетні установи 1710,22 4206,01 2495,79 145,9% інші споживачі 1757,45 5424,95 3667,5 208,7%





Тарифи на гарячу воду (за 1 куб. м, з ПДВ)

Категорія споживачів Чиний тариф Новий тариф Різниця, грн Різниця, % населення 111,17 151,4 40,23 36,2% бюджетні установи 101,38 221,05 119,67 118% інші споживачі 105,53 272,99 167,46 158,7%



