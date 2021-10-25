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Захисну споруду у нагірній частині Кременчука виключають з обліку фонду

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 592

 

Будівля закріплена на праві господарського відання

Захисну споруду, що знаходиться у пров. Героїв Бреста, 53-А виключають з обліку фонду захисних споруд Кременчуцької міської територіальної громади. Відповідне розпорядження міського голови Віталія Малецького опубліковане на офіційному сайті мерії. 

Будівля належить до комунальної форми власності та закріплена на праві господарського відання за комунальним госпрозрахунковим житлово-експлуатаційним підприємством «Автозаводське» й перебуває на його балансі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бомбосховища
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