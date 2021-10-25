Захисну споруду у нагірній частині Кременчука виключають з обліку фонду

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Захисну споруду, що знаходиться у пров. Героїв Бреста, 53-А виключають з обліку фонду захисних споруд Кременчуцької міської територіальної громади. Відповідне розпорядження міського голови Віталія Малецького опубліковане на офіційному сайті мерії.

Будівля належить до комунальної форми власності та закріплена на праві господарського відання за комунальним госпрозрахунковим житлово-експлуатаційним підприємством «Автозаводське» й перебуває на його балансі.