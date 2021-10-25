«Труднощі згодом обернуться успіхом»: борець Ленур Теміров з дружиною завітав до Кременчука

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 341

До Кременчука у п'ятницю, 22 жовтня, завітав борець греко-римського стилю Ленур Теміров. Кримський татарин зараз представляє Кременчук та Полтавщину під керівництвом тренера Анатолія Коханевича. Бронзовий призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби 2021, учасник Олімпійських ігор та багаторазовий переможець чемпіонатів України поспілкувався з юними спортсменами.

Зустріч відбулася у спеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю ім. І. Піддубного. До закладу завітали також президент Федерації греко-римської боротьби України Олег Сазонов, голова депутатської комісії зі спорту Полтавської обласної ради Олександр Алексюк, Заслужений тренер України Анатолій Коханевич.

Ленур зміг поспілкуватися з учнями-спортсменами школи у простій, невимушеній обстановці і поділитися своїм нелегким, але наполегливим спортивним досвідом на шляху до перемоги.

- Труднощі згодом обернуться успіхом, - звернувся Ленур Теміров до юних спортсменів, щоб не кидали свої починання.

Про великі навантаження та щоденні тренування додав й тренер Анатолій Коханевич.