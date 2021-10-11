Ленур Теміров - бронзовий призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 376

У норвезькому Осло відбувся чемпіонат світу з греко-римської боротьби. Кримський татарин Ленур Теміров, який представляє Кременчук та Полтавщину, завоював бронзову нагороду.

У ваговій категорії 63 кг Ленур Теміров впевнено подолав два раунди чемпіонату, а ось у чвертьфіналі поступився з рівним рахунком 3:3 майбутньому фіналісту змагань Мохаммаду Далхані з Ірану. Далі наш спортсмен здолав німецького борця Менексе. У бронзовому фіналі Ленур здобув перемогу над Таллехом Мамадовим з Азербайджану.

Нагадаємо, що Ленур Теміров тренується під керівництвом тренера Анатолія Коханевича. Після повернення з Олімпійських ігор Ленур Теміров, Жан Беленюк, Олександр Яровий - отримали грошову винагороду.

У вересні голова Полтавської ОДА вручив олімпійцям і паралімпійцям премії. Сертифікат на суму 1,5 млн грн отримав Жан Беленюк, а його тренер Анатолій Коханевич - 250 000 грн. Сертифікат на 100 000 грн отримав Ленур Теміров та Єлизавета Каланіна, а на 500 000 грн Олександр Яровий та 250 000 грн - його тренер Юрій Щипець.