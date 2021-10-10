«Кременчук» у новій формі переміг харківський «Рулав Одд»

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 422

Тренер після гри відзначив, що наші хокеїсти все добре зробили й перемогли

Сьогодні, 10 жовтня, в Харкові зійшлися хокейні команди «Рулав Одд» та «Кременчук». Де сильнішими були наші споортсмени.

Напередодні гри ХК «Кременчук» оновив форму. На формі з'явилися елементи схожі на медові соти, а емблема з різнокольорової стала помаранчево-чорною. Також на формі з'явився синьо-жовтий стяг України.

Домашній варіант форми

Виїзна форма

«Рулав Одд» - «Кременчук» 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Шайби: 0:1 - 1:00 Толстушко (Грицких, Гриценко - більш), 0:2 - 5:14 Дубінін (Грицких), 0:3 - 30:55 Савицький (Сеник), 1:3 - 34:54 Бондаренко (Луговой, Єгоров), 1: 4 - 39:28 Савченко (Коробов, Дубінін), 2:4 - 59:21 Лесников (Пугачов, Басков)

«Рулав Одд»: Петров (Шевчук); Лесников - Пугачов (А), Александров - Жигалов, Желудков - Канаплін, Шамандрін - Мельников; Басков - Лапков - Єгоров, Бондаренко - Сурсов (А) - Кіча, Луговой - Секирко (К) - Абаджян, Сиротенко - Пойманов - Фроленко.

«Кременчук»: Боярчук (Гордюшин); Яковлєв - Богачонок, Ворона - Кошелев, Горлушко - Серанов; Коробов - Дубінін - Савченко, Толстушко - Савицький - Сібілевіч, Гриценко - Грицких - Нікулін, Хришпенц - Сеник - Скуматов.

У першому періоді рахунок відкрили кременчужани, реалізувавши більшість на першій хвилині матчу - шайбу в ворота Олега Петрова закинув Всеволод Толстушко. Через три хвилини «містяни» подвоїли перевагу – гол на рахунку Артема Дубініна. «Рулав Одд» завдавав відповідні атаки, але надійно грав в воротах Михайло Боярчук.

У другому періоді «Рула Одд» активно діяв в атаці, намагаючись прошити Михайла Боярчука. Але «Кременчук» заволодів шайбою та Тимофій Савицький втік один на один та красиво у «домік» обіграв Олега Петрова – 3:0. Тільки після третього пропущеного року харків'яни скоротили відставання - ворота «Кременчука» роздрукував Кирило Бондаренко. Крапку в другому періоді поставили «містяни» - у більшості шайбу закинув Іван Савченко.

«Кременчук» продовжував насідати на ворота харків'ян і в третьому періоді, але «вікінги» не давали скинути себе з рахунків. На останній хвилині Артем Лесников закинув шайбу. Матч завершився з рахунком 4:2 на користь кременчужан.

«Кременчук» після 8 ігор набрав 11 очок та посідає другу сходинку в турнірній таблиці УХЛ.

Тренер ХК «Кременчук» Дмитро Сумець:

- Гра проходила за нашим сценарієм, те що ми просили від хлопців про настрій та тактику, вони все виконали. Трохи негативний осад залишився від другої пропущеної шайби в кінці матчу, а так в принципі все добре зробили і перемогли.

- Наскільки додав упевненості рахунок 2:0 після першого періоду?

- Безумовно, це додало впевненості, з'явилося ще більше бажання у хлопців грати та закидати шайби.

- Сьогодні до Харкова повернувся великий хокей. Наскільки Вам сподобалася атмосфера, арена, вболівальники?

- Все добре, сподобалося, питань немає.

Наступну зустріч підопічні Олександра Савицького зіграють 13 жовтня о 18:00 в Херсоні з «Дніпром».