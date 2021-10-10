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Де в Кременчуці відключатимуть світло 11 жовтня: адреси

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 427

 

Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 11 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 буде відсутня електроенергія за адресами:

  • кварт. 287, б. 14, 16;
  • вул. Данила Галицького, 5-39.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Олександра Білаша, 8, 10, 12, 18;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48а, 52;
  • вул. лікаря О.Богаєвського, 26-58;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • вул. Басейна;
  • вул. Кронштадська, 1, 2, 4;
  • вул. Миколи Кучми, 61-92;
  • вул. Військова, 1/37;
  • вул. Деповська, 63-94;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Новоіванівський;
  • вул. Межова;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Локомотивна;
  • вул. Леонова;
  • вул. Новомежова;
  • пров. Глінки.

З 18.00 до 19.00 відключення відбудуться за адресами:

  • вул. Республіканська, 1-74;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Художня;
  • вул. Тупікова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Насосна;
  • вул. Франка;
  • вул. Революціонерів;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Ушинського;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова, 55-80;
  • вул. Размислова, 5-9;
  • вул. Чкалова;
  • пров.Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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