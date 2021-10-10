Де в Кременчуці відключатимуть світло 11 жовтня: адреси

Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 11 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- кварт. 287, б. 14, 16;
- вул. Данила Галицького, 5-39.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Олександра Білаша, 8, 10, 12, 18;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48а, 52;
- вул. лікаря О.Богаєвського, 26-58;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- вул. Басейна;
- вул. Кронштадська, 1, 2, 4;
- вул. Миколи Кучми, 61-92;
- вул. Військова, 1/37;
- вул. Деповська, 63-94;
- вул. Силікатна;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Новоіванівський;
- вул. Межова;
- вул. Чкалова;
- вул. Локомотивна;
- вул. Леонова;
- вул. Новомежова;
- пров. Глінки.
З 18.00 до 19.00 відключення відбудуться за адресами:
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Виноградна;
- вул. Художня;
- вул. Тупікова;
- вул. Єгорова;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Насосна;
- вул. Франка;
- вул. Революціонерів;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Ушинського;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова, 55-80;
- вул. Размислова, 5-9;
- вул. Чкалова;
- пров.Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.