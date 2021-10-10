Де в Кременчуці відключатимуть світло 11 жовтня: адреси

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«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 11 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 буде відсутня електроенергія за адресами:

кварт. 287, б. 14, 16;

вул. Данила Галицького, 5-39 .

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

вул. Олександра Білаша, 8, 10, 12, 18;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48а, 52;

вул. лікаря О.Богаєвського, 26-58;

вул. Сущінського;

вул. Лєвуна;

вул. Гранітна;

вул. Бетонна;

пров. Солдатський;

пров. Червоний;

вул. Басейна;

вул. Кронштадська, 1, 2, 4;

вул. Миколи Кучми, 61-92;

вул. Військова, 1/37;

вул. Деповська, 63-94;

вул. Силікатна;

пров. Столярний;

пров. Тихий;

пров. Новоіванівський;

вул. Межова;

вул. Чкалова;

вул. Локомотивна;

вул. Леонова;

вул. Новомежова;

пров. Глінки .

З 18.00 до 19.00 відключення відбудуться за адресами: