На Полтавщині старенька кілька діб блукала по чужому селу, бо нічого про себе не пам'ятала

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 599

Через проблеми з пам’яттю літня жінка не могла пригадати в якому селі проживає та як зв’язатися з рідними. Вона кілька діб ходила селом у Миргородському районі у пошуках прихистку, аж поки місцеві жителі не звернулися по допомогу до поліцейського офіцера громади

8 жовтня, до поліцейського офіцера Великобудищанської тергромади Сергія Кайоли надійшла інформація від жителів села Веприк, Миргородського району, що невідома літня жінка просить погрітися та поїсти. Вона не місцева, назватися не може, документів немає та не пам’ятає де проживає.

Разом з колегою Станіславом Шестопаловим поліцейський відшукав жінку і під час розмови з’ясував, що вона нещодавно переїхала до одного із сіл Миргородщини. Однак, до якого саме не пригадує. Лише пам’ятає, що є рідні на Київщині та знає своє прізвище.

Отримана інформація дозволила офіцерам встановити коло її рідних. Потім поліцейському вдалося дізнатися телефон сина і повідомити йому про місце перебування матері. Невдовзі після телефонної розмови син уже був у Веприку. Як з’ясувалося, чоловік шукав матір у сусідньому селі, де вона проживала.

На щастя, зараз жінка під опікою близьких людей. Загрози для її життя та здоров’я немає.