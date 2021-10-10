«Повертаюсь на найвищий рівень українського хокею», - Дмитро Христич

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 334

Новим директором Української хокейної ліги призначили Дмитра Христича, найрезультативнішого українського хокеїста в історії НХЛ. Про найближчі плани на посаді Дмитро розповів пресслужбі Федерації хокею України .

- Що відчули, коли отримали пропозицію обійняти посаду такого рівня?

Звичайно, я зрадів! В період своєї спортивної кар’єри, я грав на найвищому хокейному рівні в Україні та світі. Пізніше, я був у складі керівників Професійної хокейної ліги, працював у Федерації деякий час. Тож, я знову повертаюсь на найвищий рівень українського хокею. Відчуваю великий ентузіазм.

- Випробування такого рівня для Вас скоріше стрес чи особистий виклик?

Гадаю, це двояке відчуття. Поки що стрес. Наразі ще не знаю всіх деталей нинішньої ситуації. Знаю, що вона не проста, проте цей виклик я приймаю.

- Чи є у Вас вже уявлення вектору розвитку УХЛ?

У моєму розумінні, Ліга має об’єднувати клуби та працювати злагоджено, як чіткий механізм. У Лізі має бути повне взаєморозуміння між усіма суб’єктами хокею всередині та ззовні. Правильно про все домовлятися заздалегідь, як кажуть «на березі». Сезон повинен починатись та закінчуватись чітко за розкладом, без перебоїв.

- Що плануєте зробити у першу чергу?

Перш за все, потрібно виключити причини, через які виникли непорозуміння. Насамперед клубам потрібно виконати зобов’язання, що були дані раніше: залучення титульного партнера, оплата суддівства та трансляцій, включення клубів-учасників чемпіонату України, які мають бажання, до складу ТОВ «УХЛ».

- Чим, на Вашу думку, Ліга має бути привабливою для партнерів-спонсорів?

Ми, як Ліга, безумовно, потребуємо партнерів з різних сфер діяльності.

Зараз інтерес до хокею стрімко зростає, хокей стає цікавим. Думаю, співпраця з нами це формат “win-win” для кожної зі сторін у багатьох сенсах.

- Чи будуть принципові нововведення?

Про це ще рано говорити. Поки потрібно розібратись у тому, що відбувається сьогодні. Вислухати всіх учасників, вирішити конфлікти та непорозуміння. Знаю, що найближчим часом планується чергове засідання, хочеться ближче з усіма познайомитись.

- Ви експерт у сфері хокею та спорту взагалі, знаєте різні моделі функціонування федерацій та ліг. Маєте еталони серед таких?

Сучасний світ багатий на спортивні структури, проте не всі вони працюють однаково. Важливий момент адаптації знань до середовища своєї країни. Треба брати краще від світових лідерів, допрацьовувати та застосовувати у нас.

У топових країнах Ліга та федерації - це окремі незалежні структури, це привабливий бізнес. Якщо в Україні Федерація делегує Лізі проводити змагання, ці структури повинні працювати разом.

- Ліга, з Вашої точки зору, повинна бути сервісною організацією для хокейних суб’єктів чи має сама формувати політику та стратегію чемпіонату України?

У штабі повинні бути представники всіх учасників хокейного процесу, потрібно щоби всі, без виключення, могли долучитись до створення привабливого продукту для всіх учасників хокейної спільноти: для клубів, для фанів, для бізнесу, для влади в столиці та на місцях, для самих хокеїстів усіх вікових груп та їхніх батьків. Хокей в Україні має стати структурованим, системним, професійним та радісним.