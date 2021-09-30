Дмитро Христич з Кременчука став новим менеджером Української хокейної ліги

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

З 1 жовтня найрезультативніший український гравець НХЛ Дмитро Христич обійме посаду виконуючого обов’язки генерального менеджера Товариства до моменту проведення державної реєстрації відповідних змін. Раніше Дмитро Анатолійович очолював дисциплінарний комітет Федерації хокею України.

Президент ФХУ Георгій Зубко запропонував звільнити Євгена Количева з посади генерального менеджера Української хокейної ліги з 1 жовтня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Учасники чемпіонату України занепокоєні діяльністю генерального менеджера ТОВ УХЛ Количева у зв'язку з тим, що під його керівництва не були виконані дані ним зобов'язання перед клубами-учасниками, а саме:

Не представлення в повному обсязі партнерів та спонсорів хокейних клубів та Федерації.

Щодо трансляції матчів чемпіонату України сезону 2021-2022 років.

Перешкоджання переговорам з потенційним титульним партнером ТОВ УХЛ, внаслідок чого з ним не був укладений договір про співпрацю.

Незабезпечення оплати суддівства під час матчів чемпіонату України сезону 2021-2022 років.

Невжиття превентивних заходів щодо численних порушень регламентів змагань чемпіонату України сезону 2021-2022 років.

Розповсюдження неправдивої інформації, що дискредитує імідж українського хокею в цілому.

Цікаво, що на загальних зборах мали включити нових клубів-учасників чемпіонату України: ХК «Маріуполь», ХК «Краматорськ», ХК «Сокіл», ХК «Херсон» та ХК «Рулав Одд». Проте на збори не з'явилися представники ТОВ ХК Білий Барс, ТОВ ХК Донбас, ТОВ МХК Динамо Харків, чим зірвали включення 5 клубів до складу ТОВ Українська хокейна ліга.