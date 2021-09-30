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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Дмитро Христич з Кременчука став новим менеджером Української хокейної ліги

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

 

Тренер та менеджер обійме посаду з 1 жовтня

З 1 жовтня найрезультативніший український гравець НХЛ Дмитро Христич обійме посаду виконуючого обов’язки генерального менеджера Товариства до моменту проведення державної реєстрації відповідних змін. Раніше Дмитро Анатолійович очолював дисциплінарний комітет Федерації хокею України.

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Президент ФХУ Георгій Зубко запропонував звільнити Євгена Количева з посади генерального менеджера Української хокейної ліги з 1 жовтня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.
Учасники чемпіонату України занепокоєні діяльністю генерального менеджера ТОВ УХЛ Количева у зв'язку з тим, що під його керівництва не були виконані дані ним зобов'язання перед клубами-учасниками, а саме:
  • Не представлення в повному обсязі партнерів та спонсорів хокейних клубів та Федерації.
  • Щодо трансляції матчів чемпіонату України сезону 2021-2022 років.
  • Перешкоджання переговорам з потенційним титульним партнером ТОВ УХЛ, внаслідок чого з ним не був укладений договір про співпрацю.
  • Незабезпечення оплати суддівства під час матчів чемпіонату України сезону 2021-2022 років.
  • Невжиття превентивних заходів щодо численних порушень регламентів змагань чемпіонату України сезону 2021-2022 років.
  • Розповсюдження неправдивої інформації, що дискредитує імідж українського хокею в цілому.
Цікаво, що на загальних зборах мали включити нових клубів-учасників чемпіонату України: ХК «Маріуполь», ХК «Краматорськ», ХК «Сокіл», ХК «Херсон» та ХК «Рулав Одд». Проте на збори не з'явилися представники ТОВ ХК Білий Барс, ТОВ ХК Донбас, ТОВ МХК Динамо Харків, чим зірвали включення 5 клубів до складу ТОВ Українська хокейна ліга.
Нагадаємо, що хокейні клуби «Білий Барс», «Краматорськ» і «Маріуполь» підтримали ХК «Донбас», і направили спільний лист до Міжнародної федерації хокею з проханням проведення об'єктивного розслідування і прийняття нового рішення про заборону хокеїстові Андрію Денискіну брати участь в будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою IIHF.
Клуби УХЛ звернулися в Міжнародну федерацію хокею 
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей УХЛ Дмитро Христич
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