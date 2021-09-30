Біль та сльози: Борзенко прокоментував скандал на Холостячці

Вже у другому випуску реаліті СТБ Холостячка 2 почали вирувати пристрасті. Доволі напружена ситуація склалася з Олександром Борзенком. Невідома жінка написала Златі Огнєвіч, щоб та була обережнішою з людиною із держструктур. Мовляв, він маніпулятор та може зробити їй боляче.
У коментарі Фактам ICTV Олександр заперечив, що таке можливо. Ба більше, за його словами, раніше з колишніми він залишався у гарних стосунках, а з деким і досі товаришує.
Він наголосив, що ніхто навіть не знав про його участь у реаліті.
За його словами, це фейкова ситуація, бо у нього немає настільки злих та токсичних стосунків із людьми.
Чому виник скандал
Златі Огнєвіч написали у соцмережі, що 29-річний поліцейський – небезпечний. Жінка повідомила, що була у стосунках з Олександром, в яких він їй зробив боляче.
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