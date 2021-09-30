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Біль та сльози: Борзенко прокоментував скандал на Холостячці

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 1 177 Коментарів: 4

 

Олександр переконаний, що все це - фейк

Вже у другому випуску реаліті СТБ Холостячка 2 почали вирувати пристрасті. Доволі напружена ситуація склалася з Олександром Борзенком. Невідома жінка написала Златі Огнєвіч, щоб та була обережнішою з людиною із держструктур. Мовляв, він маніпулятор та може зробити їй боляче.

У коментарі Фактам ICTV Олександр заперечив, що таке можливо. Ба більше, за його словами, раніше з колишніми він залишався у гарних стосунках, а з деким і досі товаришує.

- Я не знаю. Навіть не приділяв увагу цій ситуації, бо вона не нагальна. Всі мої стосунки закінчувалися мирно, без конфліктів чи якихось глобальних сварок. Я звик до демократичного спілкування. З кимось досі товаришуємо, спілкуємося, немає жодних конфліктів, – зауважив Борзенко.

Він наголосив, що ніхто навіть не знав про його участь у реаліті.

– Ба більше, коли я йшов на проект, то про це ніхто не знав. Навіть мої найближчі люди, мама, тато. Тому навіть технічно попередити Злату ніхто не міг, – переконує Олександр.

За його словами, це фейкова ситуація, бо у нього немає настільки злих та токсичних стосунків із людьми.

– Мабуть, це просто якась фейкова ситуація. Якась людина собі вигадала, тому що фактично я не маю таких злих та токсичних стосунків із людьми, – зазначив учасник реаліті Холостячка.

Чому виник скандал

 

Златі Огнєвіч написали у соцмережі, що 29-річний поліцейський – небезпечний. Жінка повідомила, що була у стосунках з Олександром, в яких він їй зробив боляче.

– До вас на проект йде мій знайомий, з яким у мене був роман. Було занадто багато болю, сліз та маніпуляцій. Хочу заздалегідь попередити, щоб ви були акуратнішою та мудрішою, – написала жінка.
2
Автор: Руслана Горгола
Теги: Злата Огневич Холостяк Олександр Борзенко шоу
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Коментарі: 4

1 291
hunter:
Сьогодні, 17:28

А у меня вопрос,он еще работает в полиции?Просто все эти поездки в горы,на амур и т.д.

 


10 1
92
Минометчик Лёша:
Сьогодні, 17:29

Главмент шоумен, все в лучших традициях нынешних реалий. Наша нова поліція.


11 0
230
DNIWE:
Сьогодні, 17:46

Зачем я это прочитал?


8 0
79
M D:
Сьогодні, 18:20

Цитата: DNIWE

Зачем я это прочитал?

Підтримую. Що нам робити з цією інфрормацією? Телеграф, вам ще ніхто не постукав з того боку дна?


5 1

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