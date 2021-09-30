Як кременчужани можуть отримати медичну допомогу у приватних клініках безкоштовно

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 738 Коментарів: 3

На Полтавщині первинну медичну допомогу надають 6 приватних закладів та 21 лікар-ФОП за договором з НСЗУ

Пацієнти можуть отримати медичну допомогу у приватних медзакладах безоплатно. За це заплатить Національна служба здоров’я, якщо медичний заклад має договір з НСЗУ.

У Полтавській області 6 приватних медзакладів і 21 лікар-ФОП мають договори з НСЗУ. Усі вони надають медпослуги безоплатно і в повному обсязі в межах пакетів, за якими вони уклали контракти.

Як отримати безоплатну медичну допомогу в приватному закладі

В приватному закладі пацієнт може отримати як первинну, так і спеціалізовану медичну допомогу.

По-перше пацієнт може укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, який працює як ФОП або працює у приватному медзакладі.

На Полтавщині первинну медичну допомогу надають 6 приватних закладів та 21 лікар-ФОП за договором з НСЗУ.

Загалом з квітня цього року НСЗУ виплатила приватним закладам Полтавщини понад 16,3 млн грн за первинну медичну допомогу, які пацієнти отримали безоплатно.

Щоб отримати медичну послугу у приватному закладі на спеціалізованому рівні безоплатно пацієнту потрібно отримати електронне направлення у сімейного лікаря, який також може працювати як ФОП чи у приватній лікарні. З електронним направленням пацієнт обирає приватний заклад, який надає потрібну йому медичну послугу і має договір з НСЗУ за цим пакетом.

Спеціалізовану медичну допомогу за договором з НСЗУ у Полтавській області надає 2 приватних медзаклади.

З квітня цього року приватні медзаклади отримали від НСЗУ понад 3,1 млн грн гривень за спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам.

Які медичні послуги можна отримати в приватному медзакладі

Які саме послуги приватний медичний заклад надає безоплатно - залежить від того, за якими пакетами медичних послуг він має контракт з Національною службою здоров’я.

Приватні заклади мають з НСЗУ угоди за такими напрямами:

Первинна медична допомога - 27 закладів.

Вакцинація проти COVID-19 - 3 приватних медзаклади.

Надання медичної допомоги дорослим та дітям в амбулаторних умовах - 2 заклади.

Медична допомога особам з ВІЛ - 1 медзаклад.

Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах - 1 медзаклад.

Пріоритетні амбулаторні послуги з раннього виявлення онкозахворювань - 1 медзаклад.

Які приватні заклади підписали договір з Національною службою здоров’я можна перевірити на сайті НСЗУ в розділі «Е-дані» на дашборді «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

Щороку приватних закладів, які підписують договір з НСЗУ, стає більше. Така співпраця наближає медичні послуги до українців та підвищує якість їх надання завдяки конкуренції за пацієнта.