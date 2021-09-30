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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна відновлюється після операції

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 306

 

На Олімпійських іграх не обійшлося без травм для нашої спортсменки

На сесії Кременчуцької міської ради почесний знак «За заслуги перед містом» отримала дзюдоїстка Єлизавета Каланіна. 

Спортсменка не змогла піднятися до трибуни, щоб отримали нагороду й чекала з милицями у залі. До неї особисто підійшов міський голова Віталій Малецький, щоб вручити нагороду. 

«ТелеграфЪ» поцікавився у спортсменки про її стан здоров'я, травму та найближче повернення до тренувань. 

«Вона скувала праву руку і мені не вдавалося її вивільнити»: Єлизавета Каланіна дебютувала на Олімпійських іграх

У Києві Єлизаветі зробили операцію, адже дві хрестоподібні зв'язки були розірвані. Сам процес відновлення займе близько року.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо травма Каланіна
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