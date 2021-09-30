Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна відновлюється після операції

На сесії Кременчуцької міської ради почесний знак «За заслуги перед містом» отримала дзюдоїстка Єлизавета Каланіна.
Спортсменка не змогла піднятися до трибуни, щоб отримали нагороду й чекала з милицями у залі. До неї особисто підійшов міський голова Віталій Малецький, щоб вручити нагороду.
«ТелеграфЪ» поцікавився у спортсменки про її стан здоров'я, травму та найближче повернення до тренувань.
У Києві Єлизаветі зробили операцію, адже дві хрестоподібні зв'язки були розірвані. Сам процес відновлення займе близько року.
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