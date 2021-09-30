Затримали кременчужанина, який більше 10 разів обкрадав офіси і магазини

Слідчі та оперативники Кременчуцького районного управління поліції затримали місцевого 42-річного чоловіка, причетного щонайменше до 10-ти крадіжок із офісів, магазинів та приватних установ міста.
Як повідомила пресслужба поліції, 28 вересня правоохоронці задокументували факт незаконного проникнення до магазину в центрі Кременчука. Крадій пошкодив стіну, проник усередину приміщення та викрав комп’ютерну техніку, мобільні телефони й особисті речі власника.
Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським досить швидко вдалося вийти на слід правопорушника та встановити його особу. Вдома та у автівці фігуранта знайшли й вилучили викрадені речі, а також знаряддя вчинення злочинів.
За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка поєднана з проникненням до сховища, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини судом, підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі.
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