Затримали кременчужанина, який більше 10 разів обкрадав офіси і магазини

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 446

Слідчі та оперативники Кременчуцького районного управління поліції затримали місцевого 42-річного чоловіка, причетного щонайменше до 10-ти крадіжок із офісів, магазинів та приватних установ міста.

Як повідомила пресслужба поліції, 28 вересня правоохоронці задокументували факт незаконного проникнення до магазину в центрі Кременчука. Крадій пошкодив стіну, проник усередину приміщення та викрав комп’ютерну техніку, мобільні телефони й особисті речі власника.

Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським досить швидко вдалося вийти на слід правопорушника та встановити його особу. Вдома та у автівці фігуранта знайшли й вилучили викрадені речі, а також знаряддя вчинення злочинів.

- У процесі слідства нами встановлено, що фігурант проникав до приміщень, пошкоджуючи металопластикові конструкції стін та вікон. Крав все, що можна було продати. На часі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікові повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, - розповів Андрій Власенко, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцького районного управління поліції.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка поєднана з проникненням до сховища, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини судом, підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі.