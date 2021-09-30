Де в Кременчуці не буде світла 1 жовтня: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 1 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Тараса Бульби, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Басейна;
- вул. Кронштадська 1, 2, 4;
- вул. М.Кучми 61-92;
- вул. Військова 1/37;
- вул. Деповська 63-94;
- вул. Силікатна;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Новоіванівський;
- вул. Рокосовського, 15-74;
- вул. Ломоносова, 2Б;
- пров. Рокосовського;
- вул. Богдана Хмельницького, 9-78;
- вул. Затонна, 12-20;
- вул. Недогарська, 27-39;
- пров. Річний;
- пров. Затонний;
- пр. Річний;
- вул. Республіканська, 140, 142, 144, 146;
- вул. Космічна.