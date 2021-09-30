Де в Кременчуці не буде світла 1 жовтня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 558

«‎Полтаваобленерго»‎ повідомляє, що 1 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.



З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Тараса Бульби, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: