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Кременчук

Де в Кременчуці не буде світла 1 жовтня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 558

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго»‎ повідомляє, що 1 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Тараса Бульби, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Басейна;
  • вул. Кронштадська 1, 2, 4;
  • вул. М.Кучми 61-92;
  • вул. Військова 1/37;
  • вул. Деповська 63-94;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Новоіванівський;
  • вул. Рокосовського, 15-74;
  • вул. Ломоносова, 2Б;
  • пров. Рокосовського;
  • вул. Богдана Хмельницького, 9-78;
  • вул. Затонна, 12-20;
  • вул. Недогарська, 27-39;
  • пров. Річний;
  • пров. Затонний;
  • пр. Річний;
  • вул. Республіканська, 140, 142, 144, 146;
  • вул. Космічна.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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