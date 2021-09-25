Саша повернеться?: Борзенко на побаченні дивував своєю ніжністю холостячку Злату Огнєвіч

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 231

Відверті танці і басейн з троянд: Як минув другий тиждень на проєкті «Холостячка»-2

У другому випуску романтичного реаліті «Холостячка» почалася активна боротьба між чоловіками за серце Злати Огнєвіч. Учасники виконували її потаємні бажання, дивували і проявляли наполегливість.

Злата мала обрати кількох чоловіків з якими піде на побачення, проте вибір був не з простих. Вона із зав’язаними очима танцювала з кожним з чоловіків. Далі обирала за запахом та звуком, їй видали апарат, який видавав звук, коли чоловіки торкалися Злати. Холостячці необхідно було обрати чоловіків за звуком тіла.

Володарем найкращої мелодії Холостячка визнала Богдана, а найгіршої ― Олександра Борзенка з Кременчука. Крім того, їй треба було визначити учасників з найпривабливішим запахом. Андрій Хветкевич був визнаний найкращим, а ось запах болгарського тенісиста Васко Младеновича не викликав жодних емоцій.

Тим, хто виявився гіршими на контактній імпровізації, Злата також дала шанс і запросила їх на групове побачення. Першим дівчину зустрів головний коп Кременчука Олександр Борзенко і підготував сюрприз, у якому намагався показати свою ніжність. Олександр торкався холостячки то шовковою тканиною, то пір’їнкою.

Борзенко повідомив, що через спецзавдання йому потрібно залишити проєкт на кілька днів й Злата зауважила, що не проти, щоб заради роботи Олександр поїхав на пару днів.

При цьому інші учасники шоу до церемонії троянд задавалися питанням чи повернеться Саша.